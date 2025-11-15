En el sótano de su narcisismo siempre hay un escalón más. Todo ha de girar alrededor de Su Persona. Desde que perdió las elecciones generales de 2023 se propuso ignorar el resultado y hacer lo posible, y lo imposible, por atrincherarse en un poder basado en esa ignorancia.

Pedro Sánchez ha construido un proyecto puramente personalista y de resistencia a base de materiales altamente tóxicos desde el punto de vista democrático, el que más nos interesa a la mayoría no partidista de los ciudadanos. Ha cambiado de opinión –mentido, según los más adversarios– en casi todos los asuntos importantes de la gobernación de España, ha practicado lo contrario de lo que prometió, ha humillado al Estado democrático haciendo, por interés particular, enormes concesiones a uno de sus mayores enemigos (autodeclarado y cien veces reiterado), ha construido un muro entre españoles buenos y malos, progresistas y reaccionarios, ha atacado a jueces y fiscales que molestan a su partido o su familia, ha suspendido los debates sobre el estado de la nación en el Congreso, ha liquidado las ruedas de prensa con preguntas incómodas y marginado de los viajes oficiales a los periodistas críticos, ha privatizado Televisión Española por una doble vía (promoviendo la programación basura que casi siempre ha caracterizado a las televisiones privadas y pagando a precio de oro a compañías privadas los programas informativo-panfletarios que acaparan su parrilla desplazando a los profesionales del propio medio), ha colonizado instituciones básicas del sistema poniendo a su servicio a la presidenta del Congreso, al Fiscal General del Estado y al presidente del Tribunal Constitucional, ha decidido gobernar sin mayoría estable, sin Presupuestos Generales durante tres años, sustituyendo las leyes imposibles por decretos agónicamente negociados con partidos ideológicamente incompatibles y ha impuesto la pintoresca costumbre de no responder nunca a lo que le preguntan ni replicar a aquello por lo que le interpelan los representantes del pueblo soberano que tienen la misma legitimidad que él.

Siempre hay una planta más en el sótano megalómano y autoritario del presidente: ahora ya no hace sólo oposición a su oposición nacional, ahora también protagoniza y monopoliza la oposición a los gobernantes autonómicos de la derecha. ¡Dejarme solo!