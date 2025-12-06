El verdadero drama llegará el día que la ciudad baje de 100 mil habitantes y perdamos los 40 millones de euros del tratamiento especial que consiguió Teófila del Gobierno gracias a Rodrigo Rato. Que haya menos habitantes no importa, de hecho los estándares educativos, deportivos, sanitarios, de zonas verdes por habitante mejoran. Muchas de estas personas que han dejado Cádiz se han ido a Puerto Real, San Fernando, El Puerto, Chiclana o Conil , incluso ha habido algún desaprensivo que se ha ido a Jerez. La gente se busca la vida, si en Cádiz no encuentra una vivienda que pueda pagar, se van a otro lado, aunque den lecciones de gaditanismo. Si Cádiz hubiera tenido un término municipal más grande, como Jerez, ahora tendría 200 mil habitantes, o si hubiera prosperado el proyecto de Cádiz 3 que promovía el alcalde Beltrami, suprimirlo fue la primera decisión adoptada por la recién llegada corporación de 1979. Digo más: si se hubiera seguido rellenando la Bahía como hizo el franquismo con la Barriada de la Paz seríamos muchos más, o si se hubieran permitido las viviendas en palafitos que propuso Teófila junto a la Zona Franca. Desde hace 35 o 40 años la población baja año a año, con Carlos Díaz, con Teófila Martínez, con Kichi y ahora con Bruno, así que ni PSOE, ni PP ni Adelante pueden abrir la boca porque con todos ha bajado la población. El drama no es que la población se reduzca, es que nos quedamos solo los viejos, la gente joven en cuanto pueden se van a Madrid o más lejos, ese es el verdadero problema, que somos un balneario de la tercera edad que servimos de figurantes para los turistas, pero qué gracia tenemos. Han pasado 10 años desde que Kichi y los de Podemos de entonces hicieron una rueda de prensa con Pakito, un integrante de su candidatura que se iba de Cádiz ¿ha vuelto Pakito?¿qué fue de él? Digo más: Kichi llegó a la alcaldía a lomos de aquel pasodoble de la comparsa de Bienvenido, donde él mismo era punta jurado, “si yo fuera el alcalde de Cádiz, ese alcalde que Cádiz no tiene”, cantaban que volverían por el puente los que se habían ido, tras ocho años en la alcaldía la gente siguió su éxodo sin que se haya escuchado la más mínima excusa de Kichi ni de su gente, que aquí todos los políticos lo hacen tan bien que nunca se equivocan. Bruno dijo que iba a parar la hemorragia, ahora sacan pecho porque van a entregar 100 viviendas en 4 años, el proyecto de Navalips lleva cuatro años en trámite. Cantaron Los Príncipes Encantados a Don Carlos “tú vives en un palacio de cristal y yo vivo en casa de mi suegro”.