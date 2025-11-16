Sánchez, el éxito y el error

Los ministros andan eufóricos esta semana. Con razón. El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha avalado en sus aspectos esenciales la amnistía a los independentistas y el juicio contra el Fiscal General del Estado ha concluido sin aparentes avances de quienes lo denunciaron. Los dos éxitos son provisionales, pero animan a Pedro Sánchez y los suyos.

Lo que no anima nada a los ministros es precisamente la decisión firme y explícita, no sólo insinuada, de Sánchez de liderar desde Moncloa la oposición a los gobiernos autonómicos del PP, especialmente a los de Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana, sus bestias negras (y más pobladas, o sea, con más diputados a elegir).

El contexto es el siguiente. El presidente cree que Valencia es, gracias al impresentable Mazón, el eslabón débil del poder territorial del PP y tiene la caradura –no se me ocurre expresión más exacta– de exigirle a los populares elecciones anticipadas cuando es un sitio con presupuestos y mayoría parlamentaria estable, no como él en España. En Andalucía cree que Moreno Bonilla ha tropezado gravemente con los cribados del cáncer de mama y lo pagará en las urnas. Y Madrid es una antigua obsesión suya, por la peculiaridad de su presidenta, encarnación de la maldad ultraliberal y el desparpajo ideológico.

¿Cuál es el error? Pues que para explicar por qué hay tanta desigualdad en la España que va como un tiro gracias a su política (siempre él) dice que las autonomías del PP despilfarran las ingentes cantidades de fondos que el Gobierno les envía (siempre él), y para frenar a esa derecha insolidaria, inepta y corrupta lo mejor que se le ocurre es encabezar (siempre él) la oposición desde ya y hasta las elecciones respectivas.

De este modo, quedan despojados de hecho de sus candidaturas los ministros Morant, Montero y Óscar López, a los que se obligó a ir al matadero de unas elecciones que ya pintaban mal y ahora los remata como perdedores necesitados de su épico aterrizaje salvador... que no cambiará el rumbo de las cosas. Ya pasó en la tanda anterior de elecciones autonómicas: Pedro Sánchez pensaba que su sola presencia levantaría las candidaturas regionales. Las deterioró a causa de su contagioso desgaste. Iba a fortalecer a los candidatos socialistas. Terminó de hundirlos.

Como dijo Susana, “Pedro, tu problema eres tú”. Siempre él.