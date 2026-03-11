El año en que descubrimos a Liza

Descubrimos a Bob, John, Fred y Liza en el cine Pathé un octubre de 1972. Raramente nos deslumbraron a la vez tantos talentos hasta entonces desconocidos.

Nadie conocía al bailarín, coreógrafo y director Bob Fosse. Noches en la ciudad, la fracasada y hasta entonces única película dirigida por él, había pasado desapercibida para casi todo el mundo cuando se estrenó en el Cervantes en 1969 (no para quienes amamos los musicales: se nos pusieron los ojos como platos con Big Spender y The Pompeii Club). Y nadie recordaba sus coreografías y bailes en Kiss me, Kate (1953) o The Pijama Game (1957). Hasta que su genio estalló en el Pathé con Willkommen, el número de apertura con Joel Grey y las chicas del Kit Kat Klub.

Nadie conocía a los compositores y letristas John Kander y Fred Ebb, que habían tenido un éxito discreto en Broadway en 1965 con su primer musical, Flora, the Red Menace. La verdadera triunfadora fue su intérprete, una chica de 19 años que se convirtió en la más joven ganadora de un Tony. En 1966 se consagraron con su segundo musical. Como el cine, que es el agente internacional de los musicales de Broadway, aún no se había interesado por ellos, eran desconocidos fuera de Estados Unidos, salvo por una versión del tema principal del musical que los consagró grabada por Louis Armstrong.

Nadie conocía a Liza, la hija de Judy Garland y Vincente Minnelli que había sido aquella joven de 19 años que ganó el Tony. En su país había ido conquistando fama en teatro y con el especial televisivo Judy and Liza at the Palladium en 1965, los seis LP que grabó entre 1964 y 1970, el show televisivo Liza en 1970 y sus interpretaciones en El cuco estéril (Pakula, 1969) y Dime que amas, Junie Moon (Preminger, 1970). Pero la primera no se estrenó en España y la segunda tuvo poca difusión. Cuando Liza apareció en la pantalla del Pathé cantando Mein Herr, su primer número en Cabaret, descubrimos una cantante y actriz genial.

Mañana cumple 80 años. Lo celebra con la publicación de sus memorias, que llegarán en mayo a España. Es una historia dura, tormentosa y atormentada desde la infeliz infancia de una pobre niña rica hija de famosos. Quizás haya que sufrir para cantar con el desgarro con el que ella lo hizo Life it’s only a cabaret.