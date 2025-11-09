El ruido, las calles y los vecinos

El caso de las protestas vecinales en la calle Las Cortes de San Fernando no es único en la provincia. En plena expansión de la hostelería, cuando se peatonalizan más calles y plazas, lo que anima a la vida callejera, la necesidad de encontrar el equilibrio entre el descanso de los vecinos y el desarrollo de nuestras ciudades es una cuestión de complicada solución. Podemos restar espacio a las terrazas que ocupan un exceso de suelo en nuestras vías, pero también es necesario el civismo de quienes acuden a ellas.