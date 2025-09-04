En 1979 la Cadena Ser quiso modernizar Radio Cádiz, por entonces en la calle José del Toro con Jesús del Río como locutor estrella. Vinieron de Sevilla Joaquín Durán, Inés Alba y Carlos Funcia. Entonces Radio Cádiz tenía dos frecuencias, una en Onda Media y otra en Frecuencia Modulada. Radio Cádiz FM era una emisora musical que a partir de las 10 de la noche tenía un hueco para poder hacer otro tipo de radio. Coincidió en el tiempo que me había hecho amigo de un cardiólogo de la Residencia, Paco Espelta, porque le había publicado en El País una noticia sobre su innovación en el tratamiento de la fase aguda del infarto de miocardio con Estreptokinasa. Paco había trabajado en los EEUU, donde se había hecho de una asociación de disck jokeys, por lo que tenía una gran colección de música americana. En la Residencia había tratado a Antonio Blázquez, así que consiguió que financiase un programa con publicidad de sus negocios de entonces, como La Boite. Me llamó, yo hice lo propio con Carlos Funcia, le presentamos a Durán el proyecto de un programa con música de Espelta y debates en directo, y así empezó en mayo de 1980 ‘A micro abierto’. Llevamos a unos pescadores gaditanos que habían sido apresados por patrulleras marroquíes cuando pescaban frente al Sahara, a un grupo de homosexuales que contaron sus penurias y a algunos de los parados que por aquel entonces estaban encerrados en Santo Domingo, entre los que estaba el ciudadano Lorenzo y su hermano. En directo dijeron que el Gobierno Civil quería implicarlos con el Grapo. Entonces estaba al frente del Gobierno José María Sanz Pastor, de la UCD pero de armas tomar, que llamó a Joaquín Durán y éste decidió acabar con el programa: “No voy a poner en riesgo la programación de Onda Media”, nos dijo. Fue mi primera experiencia en la Ser. Con el tiempo formé parte de las tertulias de actualidad de esa emisora. Tenía una columna semanal, por la que no me pagaban nada, donde salían en antena con seudónimo los amigos del locutor de turno. Fui gravemente insultado y tuve que abandonar las colaboraciones. También estuve de contertulio, o tertuliano como se dice ahora, en el ‘Hoy por Hoy’, con Angels Barceló y luego con Montse Domínguez, de donde fui despedido sin que hasta la fecha nadie me haya dado una explicación, aunque yo siempre me apliqué la máxima del Santo Job: “El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, alabado sea el nombre del Señor”. Curiosamente empezó conmigo Javier Aroca y hoy se ha convertido en un profesional de las tertulias, azares de la vida. Enhorabuena a la radio por su centenario.