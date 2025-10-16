El que lo probó lo sabe

Dice el gran novelista Michel Houellebecq que “amor es el agradecimiento por el placer recibido”, una definición perfecta que, supongo, espantará a todas las iglesias de las diferentes confesiones y creencias. O dicho de una manera más castiza por Tonino Carotone, “me cago en el amor, mondo dificile”. Es la cruz de los miles y miles de poemas escritos al amor apasionado desde Lope de Vega o Quevedo a los poetas de la experiencia o como se llame ese mundo lírico. Total, Alberti le escribió a las meadas de los gatos del Trastevere y a un frigorífico, así que la poesía está abierta a todo. Se dice que los dos temas recurrentes del folklore mundial son el canto a la tierra y a la belleza de las mujeres. Todo el mundo dice que las mujeres de su pueblo son las más guapas, aunque ahora esté mal visto cantarle a la mujer, empezando por el que le cantaba a la mujer canalla mientras le pegaba a la suya, ahora con colegio y fundación y sin que las feministas de Cádiz hayan osado abrir la boca por lo que pudiera pasar, que está muy bien eso de “hermana yo sí te creo” o “Juana está en mi casa”, pero si toca hablar de un comparsista o de un futbolista famoso, es mejor no decir nada, que de los y las cobardes nunca se ha escrito nada pero siempre han sobrevivido. Así es que el Carnaval va de “gaditana, mi rosita temprana la flor más bella de Andalucía, asómate a la ventana, paloma del alma mía” a Javi Osuna, que ha sido el único capaz de reírse con “este piropo te dedicamos, mi gaditana linda especial, porque eres tú pa mí sin duda, la má sutil de toas las criaturas, escucha niña nuestro cantar”, para seguir con lo de “tiene tu semblante picaos los dientes, al hablar me embriaga tu aliento a aguardiente, tu perfil de joroba con los michelines” y todo lo demás. Como todo el que abre camino, no sé si aquello fue comprendido, pero ya Javi sabe que el primero es el que se lleva las cachetás, como le pasó a él mismo con Los Tontos de Capirote, que tuvieron que salir del Falla en un furgón de la Policía Local ante el temor de agresiones por los capillitas de turno, a pesar de la recogida de firmas llevada a cabo en el mismo teatro que uno que fue presidente de los autores se negó a firmar. Lo bonito que es cantarle al amor “serán polvo más tendrán sentido, polvo serán más polvo enamorado”, una cosa fuera de categoría. La gente es capaz de cantarle a la mujer gaditana “golfa y valiente,verdadera como la guerra, despeinada como la tierra y canalla como la gente”, de Los Yesterday y que alguna vez interpretó Alejandro Sanz. Son almas gemelas.