Sele atribuye a Oscar Wilde la frase “la naturaleza imita al arte”, nunca se ha hecho más realidad que el lunes pasado cuando el presidente de la Junta, el alcalde y el consejero de Justicia cogieron una pala cada uno para simular que trabajaban al colocar lo que ellos llamaron “primera piedra” de la Ciudad de la Justicia, que no fue otra cosa que un paripé porque lo que ahora van a hacer es limpiar la parcela. Ni siquiera se sabe qué ocurrirá dentro de 10 años con las Casas de los Ingenieros, ni si va a haber aparcamiento subterráneo. A esta performance le han llamado Fase 0, una milonga como otra cualquiera. Así que los tres políticos del PP, a las puertas de una campaña electoral, se parecían a la chirigota del Gómez y Maqueque de hace 15 años Los que ponen la primera piedra, que lo más parecido a un estribillo que tenían era “mi Cádiz Trimilenaria, te la están metiendo doblada”. Como se ve, Oscar Wilde tenía razón, primero sale en el carnaval y luego se hace un remedo para incautos, para los pobres ciudadanos de natural confianzudos que todavía son capaces de creerse las patrañas de la política. De aquí a que esté terminada la Ciudad de la Justicia pueden pasar 10 o 15 años, el que viva lo verá. Los tres no habían cogido una pala ni una espiocha en su vida, lo que redobla el estilo precursor de la chirigota. Prueba irrefutable del poder profético de los cuplés de esta chirigota es la siguiente letra, que parecía sacada del acto señalado “Cuando inauguramos algo/yo me pongo pa las fotos/luego salgo en el Diario y me gano algunos votos./Pero si visitamos alguna obra/ no me gusta estar muy delante en el protocolo/por si traen una pala y una espiocha/ estos cabronazos salen corriendo y me dejan solo./Y como no hago ni el huevo, el casco siempre lo tengo nuevo”. Así que no desesperen ustedes , tómenselo con calma que esto no es ni Málaga ni Sevilla, aquí las cosas tardan 20 ó 30 años, este paripé viene después de24 años de espera, de cuando Rafael Román y Carmen Hermosín firmaron el convenio patrimonial para que se hiciese la Ciudad de la Justicia en los terrenos de la Institución. Luego Rosa Aguilar y Kichi firmaron otro para que se hiciese en los terrenos de los Depósitos de Tabaco, así vamos dándole patadas al balón palante, patapún parriba que decía Javier Clemente. Ni Hospital, ni Valcárcel, ni Ciudad de la Justicia, ni nueva sede de la Subdelegación del Gobierno, ni los terrenos de la IPG, ni Navalips, ni el Chalet de San Luis, ni Albergue Juvenil. Juanma solo viene a Cádiz si el Yuyu le hace de telonero.