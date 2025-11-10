Manuel Rancés 3 lleva vacío desde hace años, nadie parece interesarse por un inmueble propiedad de la Sareb, eso que llaman ‘banco malo’, el instrumento público creado por Rajoy donde se trasladaron los activos que los bancos no conseguían colocar. La Sareb era propietaria del edificio de Javier de Burgos que tanto en Cádiz dio que hablar, ahora caído en el olvido. Mientras se producen okupaciones por toda la ciudad, hubo aquella corrala de la Avenida de Portugal, un edificio que había hecho una inmobiliaria y como no lo sacaba al mercado unos cuantos pudieron colarse a vivir hasta que una nueva empresa se hizo cargo, indemnizó a algunos para que se fueran, intimidó a otros. En la plaza de Viudas hubo otra okupación hasta que salió ardiendo el edificio. En la calle San Juan han tapiado una finca vacía para evitar que se cuelen. Hay pisos vacíos propiedad de Procasa, aunque la concejala de Vivienda, Ana María Sanjuán, parece más preocupada por viajar a congresos de empresas inmobiliarias (como la que es de su propiedad) acompañada por unos cuantos, o en pagar un sueldo “de futbolista”(como dice David de la Cruz) a una gerente que fue antes concejala de Urbanismo del propio PP, todo queda en casa, el ascenso por mérito lo dejamos para otra ocasión, ya saben ustedes el refrán “al amigo todo, al enemigo nada y al indiferente la legislación vigente”. Ahora el equipo de gobierno se ha sacado de la manga la idea de gravar el IBI a las viviendas vacías. Me parece bien, aunque le auguro un difícil futuro porque lo más complicado será establecer criterios legales y objetivos para determinar qué es un piso vacío. Ya lo intentó Pepe Blas en su tiempo de concejal de Hacienda, incluso se contrataron equipos de agentes del padrón municipal de habitantes para buscar las viviendas vacías de la ciudad o las que ocupaban familias censadas en otros municipios, ante el aumento desproporcionado de algunos hogares donde había censadas decenas de personas para que los niños pudieran ir a los colegios de aspirantes a pijos (la clase media aspiracional) de la Avenida. Se quiso usar el consumo de luz y agua a través de las empresas municipales, lo que topó con la ley de Protección de Datos. En una ciudad con un grave problema de vivienda como Cádiz hay 5.000 viviendas vacías, que es un problema mayor que los 2.000 pisos turísticos que, a la postre, traen a gente que gasta su dinero en Cádiz. Cantaban ‘Los príncipes encantados, gracias igualmente’: “tú vives en un palacio de cristal y yo vivo en casa de mi suegra” cuando Don Carlos vivía en Bahía Blanca.