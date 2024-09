Las orejas del lobo

De las 31 medidas del Plan de Acción por la Democracia me llaman la atención algunos puntos del 2.1., “Fijación de nuevos estándares de transparencia de los medios de comunicación”, y el 2.4., “Promoción de una mayor calidad del debate público”.

El 2.1.4. –“Medidas de apoyo para aquellos medios de comunicación que estén íntegramente en lenguas oficiales diferentes del castellano”– supone una escandalosa discriminación con respecto a los medios en castellano en otro caso de desigualdad entre unas comunidades y otras. Urtasun lo dejó claro: “Vamos a incluir medidas de discriminación positiva para aquellos medios de comunicación que estén íntegramente en lenguas cooficiales, una medida que sigue la estela del apoyo al plurilingüismo y a la diversidad cultural de este país”. ¿La diversidad cultural solo se da allí donde hay lenguas cooficiales?

El 2.4.2 reformará dos leyes orgánicas referidas al derecho al honor y la propia imagen mientras el 2.4.3 propone “una reforma integral de los artículos del Código Penal que pueden afectar al derecho de libertad de expresión y a la creación artística, entre otros casos cuando (…) se trate de delitos contra los sentimientos religiosos”. ¿Los católicos y la Iglesia no tienen derecho al honor y a la propia imagen? Porque todos sabemos qué sentimientos religiosos se podrán ofender y cuáles no, por miedo a las consecuencias o para no ser considerados xenófobos e irrespetuosos para con otras culturas.

Sobre la prensa, Urtasun, que utilizó la palaba “intervenir”, dijo que se pretende “evitar que con dinero público se estén financiando seudomedios que promuevan la intoxicación mediática”. Y Bolaños que se trata de que “se garantice una información veraz”. ¿Es el Gobierno el encargado de garantizar la veracidad de las informaciones y establecer quienes son periodistas o seudoperiodistas? ¿No existe legislación?

Viniendo todo de los días de reflexión de Sánchez tras las investigaciones sobre su mujer, cabe aplicar lo de “piensa mal…”. Según Vicente Vallés “Sánchez dice que su plan está relacionado con un reglamento europeo, aunque ese reglamento se creó para frenar los bulos que proceden de Rusia”. Y según la recordada Victoria Prego, que ya vio las orejas al lobo, “la libertad de expresión está perfectamente regulada por el Código Penal y el Código Civil, cada vez que los Gobiernos tratan de regularla es para limitarla”. Serán seudoperiodistas.