Ofrenda a los “héroes”, insulto a sus víctimas

Por supuesto que hay que contar obligatoriamente con China. No se puede ignorar una de las potencias económicas del mundo. Que sea una dictadura que recuerda al franquismo de los años 60 elevado a una escala colosal –una dictadura de pasado sangriento con economía de mercado abierta a las inversiones extranjeras– no importa. Lo primero es lo primero. Aunque hay que señalar que España está exagerando. Bruselas ya nos ha llamado la atención por los contratos con Huawei y, como recientemente ha denunciado el comisario europeo de Industria, porque “hay fabricantes que ensamblan coches chinos en Europa con componentes chinos y personal chino, está ocurriendo en España y en Hungría y no es aceptable”. Incluso se está estudiando convertir en obligatoria la recomendación de 2020 de no utilizar, como hacen España y otros miembros de la UE, proveedores de alto riesgo en las redes de telecomunicaciones, como Huawei y ZTE, por el temor a que China pueda servirse de ellos para injerencias de vigilancia y control.

En esta exageración tipo La Cina è vicina, por recordar una vieja película, no acabo de entender que, aunque lo primero sea lo primero, poderoso caballero… y todo lo sabido, los reyes hayan hecho una ofrenda floral ante el Monumento de los Héroes del Pueblo Chino de la plaza de Tiananmén que es una ofensa a sus víctimas. ¿Quiénes son estos “héroes”? ¿Los responsables de la matanza de unos 70 millones de personas sobre todo entre 1949 y 1976? Muchos años y unas 1.500 páginas dedicó Frank Dikötter a estudiarlo en su monumental trilogía La tragedia de la liberación. Una historia de la revolución china (1945-1957), La gran hambruna en la China de Mao. Historia de la catástrofe más devastadora de China (1958-1962) y La Revolución Cultural. Una historia popular (1962-1976) (Acantilado), a los que se debe sumar El nuevo traje del emperador Mao. Crónica de la revolución cultural (Ediciones el Salmón) de Simon Leys, en su día linchado por la izquierda intelectual europea pro china. Tampoco estaría de más que dieran un vistazo a las emocionantes Amor bajo el espino blanco, Regreso a casa o Un segundo de Zhang Yimou.

Los negocios son lo primero. Pero quizás no sea necesario honrar a los “héroes” de una de las peores dictaduras que ha conocido la humanidad.