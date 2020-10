De nuevo, el sieso

Aviso que cada vez que alguien escribe sobre el sieso tendrá mi comentario al respecto. Desgraciadamente los comentarios sobre esa palabra, son escasos, por no reducirlos a dos: los de Fernando Santiago y los del que suscribe. No cuenta el VI congreso de la Lengua española, celebrado en Panamá, en el que se perdió la ocasión de erigir al "sieso" como la palabra más representativa del idioma español, como fue "pinche" para Méjico, o "boludo" para Argentina. Para España se propuso "contradios". Todas estas palabras tienen en común que su significado académico coincide con el uso que de ellas se hace en el lenguaje de la calle. No le ocurre igual a "sieso", que si usted acude al diccionario leerá que es "la parte inferior del intestino recto, en la que se comprende el ano". Esto lo comenté en un artículo publicado en estas páginas en octubre de 2013 y en noviembre de 2019.

Afortunadamente la palabra sieso, ya está recogida en el diccionario de la Lengua, con el significado de "dicho de una persona desagradable, antipática, desabrida". Quizás no sea la mejor definición, ni la más ilustrativa, pero ya la podemos escribir, sin necesidad de entrecomillarla. Y sobre todo, los gaditanos tenemos el orgullo de haber creado e incorporado al diccionario una palabra, que incluso, solo se usa aquí. Dicen que la palabra "cursi" también se inventó aquí, por lo remilgadas y cuidadosas de su presencia que eran las señoritas Cursi. Se queda en lista de espera la palabra "picha", para ser considerada como la más representativa, aunque en Cádiz la palabra se usa más que la de sieso, porque picha tiene una connotación más cariñosa o comprensiva que la de sieso, que nunca es un elogio, ni siquiera en sus variantes de "sieso manío", "valiente sieso" o "pedazo de sieso".

Me parece exagerado lo que escribe Fernando Santiago, que Cádiz es una ciudad de siesos "que se prodigan en el carnaval y en las cofradías". Para él, el sieso es un pejiguera que le pone pega a todo. El sieso para mí, es una persona que tiene mala intención, sea la sola verbal de su comentario, sean sus actuaciones, que hacen daño.

Si como dice Santiago, estamos en una ciudad de siesos, es natural que donde más haya, por una simple cuestión de probabilidades, sea en el carnaval o en las cofradías. Pero se olvida de la otra gran afición gaditana, que es el futbol, máxime ahora que el Cádiz, C.F. está en 1ª división ¿es qué no hay siesos entre los futbolistas y los aficionados al futbol?