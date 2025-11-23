No es un modo de decir

Hoy es la festividad de Cristo Rey; pero esto no es una hoja parroquial, sino uno de los periódicos con más solera de España, y ésta es su sección de opinión. Parece que fue César González-Ruano quien avisó de que el vínculo con la actualidad es “la cortesía del columnista”. Demos la cita a César si es de César o a Pemán, si es de Pemán. Lo reafirmaba, seguro, Umbral, para quien un buen artículo necesita su tercio de noticia, junto con su pellizco de poesía y su poco de ensayo.

Una excusa para traer aquí esta fiesta sería que este año conmemoramos el centenario de la encíclica Quas primas de Pío XI sobre la realeza de Cristo. Pero no necesitamos el comodín de la efeméride. Corren ríos de tinta sobre el creciente caudal de lo católico en la vida cultural y también política. Está resultando sorprendente incluso para quienes llevamos años proponiéndolo.

El escritor Ricardo Calleja piensa —he aquí la parte del ensayo de esta columna— que, uniendo los puntos de tanta presencia de lo católico y salvando cada intención particular, se podría deducir que estamos en un punto de inflexión. Durante largos años, los católicos han creído que tenían que dejar su fe fuera de la contienda política. Imaginaban posible un entendimiento sobre las bases del derecho natural, la recta razón, el sentido común y el bien compartido. Esto ha fracasado por razones que serían largas de explicar e innecesarias, porque está a la vista la deslumbrante sentencia de Jünger: “De los altares olvidados hacen sus moradas los demonios”. Y ahora se reconoce, implícitamente, que no hay que dejar nada en casa, sino salir a la calle con la fe por bandera. Dios se revela imprescindible. Nada es casualidad: ni las canciones de Rosalía, por lo pop; ni los carteles de Cristo Rey –que una nueva organización, llamada poéticamente Rescoldo, ha colocado en muchas ciudades españolas–, por lo político.

El punto de inflexión es, por tanto, una rodilla que se dobla. Decía san Josemaría Escrivá de Balaguer que “el reino de Cristo no es un modo de decir, ni una imagen retórica. Cristo vive, también como hombre […] y reina y es el Señor del mundo”. Eso dijo Pío XI hace 100 años, Escrivá de Balaguer hace 50 años y nosotros hoy, desde unas páginas de opinión de un periódico dedicado a las últimas noticias políticas. Por eso.