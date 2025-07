Lo que la naturaleza no da Salamanca no lo presta

Hay un diputado del PP en el Congreso que se sacó el doctorado por la Universidad Europea de Lisboa, engendro de Carbures. El que estaba al frente de esa universidad privada recibió el encargo de la empresa Aguas de Cádiz de hacer un informe que no aparece pero fue debidamente cobrado, otro diputado del PP que presume de una actividad profesional en arquitectura que, por edad, es imposible que tenga, otra diputada, del PSOE, que fue alcaldesa de Jerez, en su día se puso una titulación que no existe. Claro, eso no afecta a políticos como el consejero de Presidencia, que se sacó el título de derecho en una universidad privada de esas que pagas porque te lo expidan, lleva viviendo de la política desde que hizo la primera comunión. También hay presidentes de Diputación con títulos expedidos por la UNED, cuyo centro gaditano depende de la propia institución provincial. Esa titulitis lo que esconde es un complejo extraordinario. El PCE tuvo de diputado a un campesino y a un poeta que no había pasado por la universidad, el PSOE a un albañil y a un arrumbador. Dijo la vicepresidenta Yolanda Díaz que estaría bien que llegase a ministra una limpiadora, me acordé de inmediato de un electricista que llegó a ministro del Interior cuya mayor aportación a la historia de España es una ley con su nombre que dio pie a que Los Borrachos cantaran aquello de “Muy pronto la pulicía, podrá cualquier día, colarse en mi casa, pues no necesitan ya, ni la orden judicial”. No se puede despreciar la formación para la gestión de lo público, no dudo que haya gente sin estudios con una gran capacidad, pero el paso por la universidad te ayuda a la mejor comprensión de una sociedad compleja y unos procedimientos administrativos complicados, por no hablar de Koldo, Ábalos y Cerdán, aunque a Montoro le sobran los títulos. Peores son todavía aquellos políticos que encontraron acomodo en la administración mediante el oportuno enchufe, los hay a patadas, muchos concejales del PSOE en la provincia que trabajan en la Junta (el CADE , el ISE y agencias varias), aquel presidente que colocaba a sus amantes en la Diputación, aquellas riadas de chiclaneros y alcalaínos que consiguieron su plaza en virtud de una red clientelar . Ya no hablamos de asesores, que al menos se sabe que llegaron al pesebre por su vínculo con el cargo público de turno, aunque haya habido periodistas al frente de Eléctrica de Cádiz o delineantes al cargo del Patronato de Turismo, si no se gastan los recursos públicos en vicios privados podemos estar agradecidos.