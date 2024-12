Las principales aseguradoras médicas de Muface se han plantado y piden un aumento del 40 por ciento. Muface, que depende del Estado, no acepta dicha subida. Su alternativa no es aceptada por las aseguradoras. Cuatro millones de mutualistas están a un paso de quedarse sin sus cuadros médicos, generalistas y especialistas, más las clínicas y hospitales en donde se realizan las intervenciones y hospitalizaciones. Hay una batalla en sordina en algún sitio porque la alternativa no puede ser el trasvase de los cuatro millones de mutualistas a un Régimen General de la Seguridad Social que ya está masificado, que soporta un gran estrés en el sector primario, mucho mayor en los especialistas, y de carácter insoportable en el sistema hospitalario. ¿Lo saben las aseguradoras? Perfectamente. Como también sabe el Gobierno el punto débil de estos empresarios y de estas empresas que pueden apretar hasta un límite pero que ma non troppo. Hay plazos de por medio que pueden vencer haciendo inevitable lo que sería una suerte de catástrofe para el Régimen General. Además de que cada autonomía española es autónoma, si se me permite la redundancia. Y tiene su propio problema con su servicio de Salud. Pero, bueno, las posiciones negociadoras son conocidas pero no tanto los datos completos de Muface. ¿De cuánto hablamos? ¿Cuánto hay que poner para llegar a la cifra aproximada que las aseguradoras aceptarían como válidas? Esto está ocurriendo con un Gobierno sanchista, no se puede olvidar, no del Partido Popular. ¿Pretende el sector más izquierdista del Gobierno reconducir un ente que no habría creado ni percibe como necesario? Los mutualistas lo son por voluntad propia, pueden pedir ingresar en el Régimen General todos los eneros. ¿Pero lo son hasta el punto de contribuir con una cantidad económica mensual a las compañías que exigen la subida al Estado que el Estado se niega terminantemente? No se ha hablado hasta hoy de que aportaciones de los mutualistas equilibren la demanda de las aseguradoras. ¿Cómo se comportaría ese segmento del mercado? ¿Cuántos mutualistas estarían dispuestos a abonar una cantidad mensual a Muface para el pago de las exigencias de las aseguradoras médicas? ¿Hasta qué límite sería esa aportación? ¿Cien euros, cincuenta? Las aseguradoras tienen unos gestores y unos gastos muy difíciles de calcular por la variedad de los mismos, por eso sobre todo lo digo. Pero hablamos de dinero, simple y llanamente de dinero. La Sanidad es un problema de dinero. Es cara. Mucho. ¿Las aseguradoras conveniadas con Muface pierden, no ganan lo que creen deberían? Es un mundo muy complicado que mira a los Estados Unidos y su sanidad privada, pero en clase pobre. Un espejismo, sin duda, Muface.