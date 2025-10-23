Memento mori

Espero que Selu haga como Miguel Ríos y tras anunciar su retirada vuelva a los escenarios. Ya lo hizo Antoñete, que anunciaba que se iba y volvía al ruedo. Lo han hecho Andy&Lucas, que han convertido en un negocio la gira anunciada como de retirada, Últimos Acordes, con peleíllas tipo Pimpinela de cara a la galería. Hasta la cirugía estética termina en un negocio, y desde aquí lo digo: volverán, el que viva lo verá, cuando les falte el dinero. Se retiró Kichi por propia voluntad, tras cumplir su compromiso de que iba a estar solo ocho años. Teresa dijo lo mismo pero le hizo un último favor a su causa con fraude incluido: se presentó para irse a los pocos meses, lo que no empaña su trayectoria. A Teófila la echaron los ciudadanos y los pactos políticos, a Carlos Díaz lo echaron los de su partido, que ahora reclaman su herencia. En la Diputación los van echando de manera sucesiva e inclemente: le pasó a Gervasio para poner a Perales, luego a Perales para colocar a Jesús Ruiz, al que sustituyó Rafael Román defenestrado a su vez por el secretario provincial, Paco Cabaña, al que mandaron a por tabaco los ciudadanos para poner a Loaiza, también retirado por el voto popular para colocar a Irene a la que quitó de enmedio (canonjía incluida en el Parlamento de Andalucía) Ruiz Boix. Total, que hay veces que la gente se va por propia voluntad y otras te echan. Martínez Ares lo dejó con muchas alharacas para volver cuando “un viento de 13 años le dio en la carita” porque “hombre cobarde no conquista a mujer bonita”, que traducido resulta que necesitaba el dinero que proporciona la comparsa, lo que por otra parte me parece justo. Cualquier día vuelve Antonio Martín, qué sabe nadie, o el Morera. Igual al Selu de repente le hace falta el dinero, por decir algo, o los de su grupo le empujan como dide el Yuyu que han hecho con él. Allá cada cual con su vida. Es cierto que el concurso sin el Selu es peor, lo mismo que era peor sin el Yuyu. Yo no veo entre los grupos que concursan ninguna chirigota al nivel de la que hacen estos dos, pero debe ser que yo soy un dinosaurio, lo mismo que no he escuchado chirigotas como las de Paco Rosado, ni una comparsa como la de El Bache, cosas mías. Que se retiren capataces de Semana Santa me es radicalmente indiferente, no lloré cuando lo dejó Mágico, al que, no lo olvidemos, abucheaban en el estadio antes llamado Carranza al grito de “¡cubatas, cubatas!”, dado su gusto por la fiesta y otras aficiones mucho peores. El éxito es efímero. Retirarse a tiempo es muy difícil. Que se lo digan a Barroso, que ahora quiere volver.