Ahora no me refiero a Sartre y su idea del infierno, no, me refiero concretamente a los otros de todo esto que chorrea por los cuatro puntos cardinales de España, los paganos. Mejor dicho (porque los paganos somos nosotros), los que pagan lo que estos han presuntamente trincado de las obras públicas. Siempre me he preguntado si no resulta humillante el que un Koldo cualquiera te haga las cuentas y establezca una comisión obligatoria si quieres hacer una obra, conseguir una adjudicación.

No he sido empresario, no conozco la necesidad perentoria de ser adjudicatario porque sin las adjudicaciones no podría seguir adelante y por ello encuentro el punto de apoyo para seguir mirando hacia adelante, el punto de apoyo digamos ‘moral’. Pues bien, espero que luego de meter en la cárcel a la trama corrupta de las adjudicaciones (caiga quien caiga), la UCO vaya a por ustedes, por los cohechos. Porque todo, todo, todo, lo pagamos nosotros, digo las demasías, los sobrecostes… Y eso es un delito. Así que a la cárcel los listos, los espabilados, los golfos. Los otros.

Desde el concejal de Urbanismo de pueblo hasta el político o el gestor público del Ministerio o la Consejería. ‘Los otros’ tienen mucha culpa. Porque no se niegan, ni denuncian las mordidas, el tres per cent y la madre que los parió. Aunque les cueste. La UCO por mandato de ‘los jueces’ están poniendo pie en pared pero mirad el nivelito, pensad en todo lo que se nos ha caído al piso, este bochorno, esta vergüenza. Centenares de miles de euros para ¿vive de puta madre? Insisto, hay que ir por ‘los otros’, la mitad de la culpa de toda esta basura, esta mierda que sube desde los pies a los partidos corrompidos, a los dirigentes corruptos. Es que siempre es lo mismo, la misma cantinela, las mismas justificaciones y las idénticas mentiras. Por eso, por lo pronto, dimisiones.

Los ministros con las manos achicharradas, dimisiones. Los funcionarios, al banquillo. Los corruptores, a la cárcel. Y el presidente. ¿A dónde el presidente? Sí, el presidente, ¿a dónde? Parece mentira, el país ineficiente de Gil de Biedma en estas cuitas, este despropósito. Desde luego con el perdón no basta, no basta. Tiene que irse esta gente. Son los responsables. Los otros no son todos, afortunadamente.