Leyendas urbanas

La más literaria es la del rayo verde en La Caleta, que debe verse con una copa de Vega Sicilia, caso contrario no aparece el rayo. Quizás la garantía de que aparezca es tomarse la botella entera, entonces aparece el rayo verde, el violeta y el que sea menester. Pero por su magnitud la leyenda urbana más importante, con mucho, es que en Cádiz hay mucha gracia, la ciudad que sonríe y todas esas cosas. A ver si viene Tezanos y nos hace un estudio sociológico que demostrará, sin género de dudas, que los siesos somos mayoría en Cádiz, solo que los graciosos hacen mucho ruido y, llegado el caso, los importamos de Dos Hermanas. Lo del gracioso de Cádiz, la Ciudad que Sonríe y todas esas pamplinas es un mito fomentado por la gente de fuera, de manera especial las televisiones que vienen una mañana, hacen una encuesta callejera, seleccionan una declaración entre 50 y con eso demuestran el apriorismo. Las otras 49 quedan en archivo porque no convienen. Otra leyenda urbana es que para ser de Cádiz hay que ser cadista, cofrade y carnavalero, caso contrario eres forastero o padeces algún tipo de minusvalía intelectual. Pero para leyenda los cafés que se iba a tomar Bruno con los ciudadanos que lo pidieran. Se montó tal rollo con eso que incluso hay gente que dice haber visto a camareros del Sardinero con una bandeja y dos cafés entrando en las Casas Consistoriales todas las tardes, como los fantasmas aquellos que detectó Iker Jiménez cuando se dedicaba a lo paranormal antes de haberse convertido en un reaccionario de los bulos, valga la redundancia. Otra leyenda urbana es la patrulla secreta de la Policía Local, aquella que iba a evitar que los ciudadanos dejaran la basura a cualquier hora en medio de la calle o soltaran los muebles un una esquina. La brigada de mantenimiento urbano avanzada por el alcalde tiene toda la pinta de convertirse en la nueva leyenda urbana del tipo de que en Cádiz hay un teatro de verano o que se va a construir un nuevo hospital, quimeras del siglo XXI que han ocupado mucho espacio en los medios de comunicación, tanto como pocos expedientes en la Junta de Andalucía. Eso sí, generó el hospital la leyenda de que Juanma lo iba a hacer, impulsado por los pelotillas de turno que buscaban un carguete aunque para ello tuvieran que hacer un ridículo espantoso. Alguna incluso lo consiguió, que el principio de Peter es como el caballo de Calígula, una realidad de la política española que tiene asolada España, Andalucía, Cádiz y la Humanidad, que aquí se puso el non plus ultra, que traducido resulta, no aguantamos más.