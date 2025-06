Jennifer López viene a Cádiz

No sé si la gente se ha dado cuenta de la gran importancia de este evento, pero el concierto de Jennifer López en Cádiz puede abrir un antes y un después. No voy a decir que pondrá a Cádiz en el mapa de los grandes conciertos internacionales, porque ya está en el mapa: en un córner, al sur de Europa. Si bien su prestigio ha decaído, desde que la Casa de la Contratación con América se fue al garete. Y otro detalle importante: el concierto de Jennifer López en Cádiz se organiza en el estadio conocido como Carranza y llamado Nuevo Mirandilla. Supongo que esta vez los espectadores del fondo sur no entrarán en la segunda parte.

Veamos las ciudades donde presentará su espectáculo Jennifer López en España. Son Pontevedra (8 de julio), Cádiz (10 de julio), Málaga (11 de julio), Madrid (13 de julio), Barcelona (15 de julio), Bilbao (16 de julio) y Santa Cruz de Tenerife (18 de julio). Todas ellas, excepto Pontevedra, son ciudades con más habitantes que Cádiz. Faltan tres de las cinco ciudades más habitadas del país (Valencia, Sevilla y Zaragoza), y es llamativo que en Andalucía sólo cantará Jennifer López en Cádiz y Málaga. Es decir, que la capital gaditana acoge el concierto de Andalucía occidental, lo que también traerá a muchos visitantes de las provincias de Cádiz, Sevilla, Córdoba y Huelva, quizás incluso de Extremadura.

Jennifer López no ha cantado en España desde que lo hizo en Madrid en 2012 y en Fuengirola (Málaga) en 2019. Desde entonces, no había regresado. Pero, además, esta vez no viene en una gira por España, sino que forma parte de Up All Nigth, su tercera gira mundial, que la lleva desde América a diversos países de Europa, África y Asia. Lo anunció en abril, en sus redes sociales, como un gran acontecimiento.

Para Cádiz es muy importante que venga una artista internacional. Y para el estadio también lo es. Ya que permitirá que la afición se haga una idea para el futuro, cuando construyan el gran coliseo para 40.000 personas en la nueva ciudad deportiva amarilla de El Puerto de Santa María. A la gente le gustaría más tener un equipo en Primera División. No se puede tener todo en la vida.

A Karol G la dejaron cantar en el Bernabéu y lo publicó Carlos Medina en su revista Ese Cádiz oé. Pero Aitana ha cambiado dos conciertos previstos en el estadio del Real Madrid al Metropolitano del Atlético. Y JLo está anunciada en el estadio del Cádiz CF, que es el único de la LFP donde va a actuar en España. Seguro que alguien le regalará una camiseta amarilla. ¡Qué poca originalidad!