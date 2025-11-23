Las evidencias contra Santos Cerdán dejan en precario a su jefe. Los últimos 226 folios de la UCO son un jaque mate a Sánchez. Esto no es lo de su mujer, su hermano o el fiscal general. Aquí hay bien documentadas dos tramas de corrupción en la cúspide de la Administración General del Estado. Y un responsable. En la radio catalana RAC1, el 21 de diciembre de 2023, le preguntaba el periodista Jordi Basté al presidente. “¿Para Pedro Sánchez quién es Santos Cerdán?: Es un buen socialista, un gran secretario de Organización, un extraordinario negociador, muy eficaz como los resultados acreditan, ¿no?”. Un extraordinario negociador; que se lo digan a Acciona y el 2% por hacer de enlace con el Ministerio de Transportes, ¿no? 6,7 millones de euros de mordidas estima la UCO, más de la cuarta parte en el Puente del Centenario de Sevilla.

Las abrumadoras pruebas contra Cerdán conseguidas por la Guardia Civil mantienen en entredicho a Sánchez. El presidente reitera que el PSOE y el Gobierno “han actuado con contundencia desde el primer minuto”. Bien. ¿Y él? ¿Cómo ha asumido su responsabilidad personal por haber puesto al frente del partido o del ministerio más inversor a Ábalos, Cerdanes y Koldos? La ignorancia no exonera su incompetencia. Para Ábalos pide el fiscal 24 años de cárcel. Willy Brandt no sabía que tenía un espía de la RDA en su Gabinete, pero la policía detuvo a Günter Guillaume el 24 de abril de 1974 y el canciller alemán dimitió el 6 de mayo.

Este affaire debilita aún más la frágil candidatura socialista en Andalucía. María Jesús Montero no es percibida como una líder presente en el territorio y todavía debe resolver desde Madrid la desventaja financiera de la región. También tiene un elogio glorioso sobre Cerdán. Hace justo un año, el 29 de noviembre de 2024, en el 41 congreso del PSOE celebrado en Sevilla, la vicesecretaria general socialista dijo, con el interesado a su vera: “este partido tiene a un extraordinario secretario de Organización…, ha sido, es, uno de los mejores secretarios de Organización que ha tenido la historia de este partido y yo particularmente espero y deseo que continúe durante muchos años”.

En precario también ha quedado la jefa andaluza.