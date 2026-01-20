¿Qué ha hecho por nosotros Trump?

Todos conocen la genial escena de la aún más genial película ‘La vida de Brian’. En ella, un grupo clandestino judío de los tiempos de Cristo celebra una asamblea para preparar acciones contra los invasores imperialistas romanos. El cabecilla elabora un discurso reivindicativo en el que, tras recordar todo lo que Roma ha saqueado en Israel, lanza una pregunta retórica y desafiante: “Y a cambio, ¿qué han hecho por nosotros los romanos?” Las respuestas no resultan las esperadas. Uno de los presentes recuerda el acueducto, otro las carreteras, el siguiente nombra el alcantarillado, y salen a relucir también los baños públicos, la irrigación, la enseñanza e incluso el orden público y la paz. El líder rebelde, planchado, se ve obligado a reconocer todos estos beneficios y termina mandando callar a sus conmilitantes.

Recordaba esta divertida e instructiva secuencia mientras asistía estos días al despliegue de acciones y amenazas del emperador estadounidense empeñado en demostrar cada día su poder sobre todas sus provincias. Ha secuestrado al autócrata Maduro y su esposa y se ha apoderado del petróleo venezolano; advierte de posibles acciones similares en Colombia, Cuba y Nicaragua; asegura que se hará con Groenlandia “por las buenas o por las malas”, anuncia más aranceles a los países que apoyen la integridad territorial de Dinamarca, país al que podría atacar; amenaza con bombardear Irán... Quién sabe si, imitando a Nerón, cualquier día incendiará Washington y contemplará las llamas mientras ejecuta alguno de sus ridículos bailecitos.

Entre otras inmoralidades, Donald Trump desprecia y humilla a sus teóricos aliados y presume de que su propia “moralidad” (qué perversión de las palabras) está por encima de la Ley. Saquea la solidaridad occidental ante la pasividad real mundial. Los romanos, otro imperio belicista y saqueador, al menos nos dejaron todas esas cosas que recuerda el film, y eso que los Monty Pithon se olvidaron del Derecho y del idioma. Digamos que la gran mayoría admite las numerosas partes buenas de esa dominación de siglos.

Pero nosotros, los ciudadanos del imperio actual, cuando por fin se produzca la inevitable rebelión en defensa de los derechos ganados con sangre, y comencemos las reuniones clandestinas para propiciar su vuelta, qué nos responderemos a esa embarazosa pregunta que de momento no se hacen los demasiados partidarios del emperador: ¿qué ha hecho por nosotros Donald Trump?