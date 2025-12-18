Hablemos de Zapatero

Lleva años moviéndose en el filo de la navaja, presumiendo de sus excepcionales relaciones con Nicolás Maduro, que no es precisamente el amigo que elegiría un demócrata. Al mismo tiempo acrecienta el patrimonio que no se puede ocultar, el inmobiliario. El otro, el de los dineros, cualquier financiero avezado sabe cómo guardarlo a buen recaudo hasta que pueda aflorarlo. José Luis Rodríguez Zapatero se ha comprado media docenas de casas y cuenta con importantes socios para hacer negocio en Venezuela, Dominicana, China y España. Entre ellos, Julio Martínez, amigo personal y relacionado con la compañía aérea Plus Ultra. Hace años recogimos el dato de que gracias a su estrecha relación con Delcy y Jorge Rodríguez, Zapatero se había hecho con una pequeña mina de oro en el sur de Venezuela, información que desmintieron fuentes cercanas a ZP. Ahora vuelve el asunto oro al primer plano, vinculado al rescate de 35 millones de dólares a Ultra por parte del Gobierno.

Por el Madrid político circulan mensajes que colocan a Zapatero en una situación muy delicada. A raíz de la detención de Julio Martínez hace pocos días, la reacción de las hijas de Zapatero de cerrar la página web de su empresa de comunicación y análisis, que tenía a Martínez entre sus principales clientes, da que pensar. Hay mucha tela que cortar en todo lo relacionado con Zapatero, y más todavía porque no se puede olvidar su cercanía con Pedro Sánchez, del que se ha convertido en colaborador indispensable. Negocia con Puigdemont en Suiza, abre las puertas de China al presidente español y es el principal interlocutor del Gobierno español con el grupo de Puebla, del que es fundador, y del que forman parte dirigentes de partidos populistas de la izquierda, algunos de ellos del ala más radical.

El sanchismo se está demostrando que sus tragaderas son muy anchas. Pero la gravedad de las noticias que se conocen, más las detenciones de personajes importantes de ese sanchismo, más las maniobras para cambiar a los mandos de la UCO, más las declaraciones de personas implicadas en la presunta corrupción, llevan a considerar a Zapatero como un personaje que no tiene nada que ver con aquel “Bambi” de sus primeros años y mucho con algunas figuras que se mueven en los círculos del hampa. Sin embargo, es el negociador favorito del presidente.