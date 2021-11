El gran apagón

Prueba evidente de que somos mulos de reata fue cuando le dio a todo el mundo por comprar papel higiénico, nadie sabe por qué. Siguen puestos a la entrada de todos los edificios públicos unos dispensadores de gel hidroalcohólico cuando ya la ciencia ha demostrado que el virus no se transmite por contacto sino por el aire, incluso hay lugares donde te obligan a frotarte las manos, como aquel banco de los Cuarteles de Varela que le pusieron "RECIÉN PINTADO" , le colocaron a un soldado para vigilar que nadie se sentase y tuvo guardia durante años . Ahora le ha dado a la gente por decir que va a haber un gran apagón así que la peña ha salido en masa a comprar todo tipo de artilugios para el día que no tengamos electricidad: linternas, infiernillos y velas, momento que ha elegido Gwyneth Palltrow para promocionar unas con olor a vagina, siempre hay sátiros sueltos , ahora que no pueden ir a morsegar a las dunas de Cortadura . Estoy ansioso por saber qué pensará Albita del gran apagón, si ha dado instrucciones al alcalde de lo que debe hacer el Ayuntamiento y Eléctrica de Cádiz, ella que es ingeniera, para cuando llegue el apagón.

Tenemos apagón informativo en el PSOE mientras nos enteramos si Ruiz Boix irá en las listas del Congreso en 2023, si Irene irá en las del Parlamento de Andalucía en 2022, si Ruiz Arana será el próximo presidente de la Diputación o lo será José María Román. El apagón socialista nos ha hecho olvidarnos de la campaña de afiliaciones, si es que se validaron todas las promovidas por Raquel Arenal, Sandra Fanos y el propio Ruiz Boix . Entre que lo sabemos y no, Raquel Arenal encontró refugio como asesora en la Diputación, seguro que ustedes ya habrán notado una mejora en la gestión de la Corporación Provincial que ha redundado en el aumento de la calidad de vida de los ciudadanos de la provincia. La obra del Rosario, sin ir más lejos, ha debido reanudarse. Incluso han cambiado las cristaleras de los patios del Palacio Provincial, seguro que gracias al quehacer de la nueva asesora. Desde la llegada de Bruno también hay apagón en el PP, quizás porque le han prohibido a Antonio Sanz "El Chaquetilla" que intervenga en asuntos del partido en la provincia . Oscuridad sobre el yerno de Pepe el de la Gloria con el general retirado en sus cuarteles de invierno de Roche. Delgado volvió de ser asesor en Tráfico con linterna al Congreso tras la sorprendente huida de Noelia Vera, aquella chica que decía que era periodista aunque nadie la había visto ejercer. Los futbolistas del Cádiz de marchuki en Madrid o en el Babilonia, qué pensará el americano que vive en China de la agitada vida de la plantilla. Menos mal que tenemos a Albita para garantizarnos la luz.