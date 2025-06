Deseando votar

Muchos lo tienen claro y por eso suspiran por votar, están persuadidos de que no hay otro modo de echarlos del Gobierno. A los de Pedro Sánchez, claro. Le han dado vueltas y vueltas y sólo esperan que llegue ese domingo soñado en el que acudir a la urna con la papeleta en la mano, la papeleta que sea que no será la de los socialistas. Es como si lo de Italia y Francia estuviera a punto de llegar a España. Un PSOE residual, nuevos partidos que recojan la herencia electoral sin que incluya esto de Koldo y Ábalos, el socialismo putero.

Deseando están que llegue ese domingo, horrorizados de que sea capaz de alcanzar el 2027 anunciado pero dispuestos a esperar lo que haya que esperar para que la Justicia tenga éxito. Ayer se quedaron con las ganas, las cautelares eran severas pero no dictó el juez del Supremo la orden de ingreso en prisión. Porque hay demasiadas conversaciones –¿negociaciones?– por medio para mandarlos a la cárcel. Puede que otros, por menos, hubieran ido ya caminito de Jerez pero se está jugando mucho en este partido, hay instituciones de por medio, incluso.

Las políticas horribles siguen su curso como si nada, como la amnistía y demás inconstitucionalidades presumibles. Zapatero maldito con su España discutida y discutible sigue su curso. A la fuerza quieren que España no sea una. Lo de grande y libre ni cuenta, casi. Una, es la cuestión. Y si no se puede por las buenas, sea por la doblez, la falsedad y la osadía. Como la ruptura pero no de la Caja única porque hemos definido una realidad diferente, un territorio distinto. Y los blindajes, los blindajes de los programas máximos de algunos gobiernos autónomos para los territorios de su jurisdicción política.

Son unos genios, han logrado que pensar distinto caiga por fuera de la España de progreso, dentro del hediondo lugar de la derecha y la extrema derecha. Ahuecan la Constitución, que era la fortaleza de nuestra ideología como comunidad una, con una lengua que teníamos el deber de conocer y el derecho a usar. Todo lleva a un fin, hacer bueno el disparate de Zapatero. Por esto, entre otras cosas, muchos quieren votar, por favor, poned las urnas, a ver si de verdad es verdad que lo que ustedes quieren para España no es lo que queremos la inmensa mayoría.