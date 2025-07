Compañeros del metal

Por hacer más ruido no llevas razón. El que más grita no es el que tiene más razones, suele ocurrir lo contrario, suele ser minoritario y por eso hace aspavientos o utiliza distintas formas de violencia. Viene a cuento por los coletazos de la huelga del Metal en la provincia de Cádiz: la Coordinadora de Trabajadores del Metal no tiene ni un solo delegado. La CGT tiene 21 de un total de 525, por enmarcar la convocatoria de huelga que hace este sindicato. Por supuesto por ser menos no quiere decir que no puedan tener razón pero UGT tiene 299 delegados y CCOO 213, la disparidad es abrumadora. Si los trabajadores no dan su voto a CGT y si CTM es residual, por mucho que griten no tiene repercusión. En una democracia decide la mayoría con respeto a minoría. No por quemar contenedores, cortar el tráfico, tirar piedras o taparse la cara con un pañuelo, tienen razón. Se ha negociado un convenio con importantes mejoras, de los mejores del Metal de España, con la única objeción de su duración, pero en toda negociación ambas partes tienen que ceder. Al fin y a la postre es un convenio, uno más de los 130 que se negocian cada año, ni siquiera es el más importante , el de hostelería o el del comercio tienen el doble de trabajadores y no salen a la calle a paralizar la ciudad. Lo que ya me parece absurdo es que los de Podemos o los de Adelante se dediquen a jalear a los que persisten en la movilización. El PSOE e IU han guardado un silencio prudente. Cada cual puede hacer de su capa un sayo, pero no sé qué pintan Teresa Rodríguez e Irene Montero en las movilizaciones de un convenio que ya se ha firmado. Para colmo ha tenido repercusiones en la economía de la ciudad: cruceros que no paran en el puerto o que no reparan en Navantia, con la pérdida económica y de prestigio correspondiente. Es evidente que toda huelga tiene como objetivo paralizar el proceso productivo, lo digo sobre todo por los que no han reparado en los astilleros de Cádiz, consecuencia natural de un paro. Otra cosa son los cruceros que no hacen escala en el puerto por los altercados producidos en la ciudad, decisión que veo normal, no van a soltar a miles de turistas en medio de un conflicto. Espero que eso no traiga más problemas que el detalle puntual de algunos cruceros, porque aquellos que viven de turistas y cruceristas también son trabajadores, en muchos casos peor pagados que los metalúrgicos. La huelga es un derecho al que no se le puede poner objeciones, si es convocada según la legislación. Fuera de categoría está el chalao al que Bruno le dio relevancia.