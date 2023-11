Guillermo Fernández Vara, presidente de Extremadura en 2016, aseguró entonces que si su partido acababa pactando con los independentistas, abandonaría el PSOE, aunque vaticinó que tal cosa no ocurriría. En noviembre de 2023, después de que Calamity Sánchez haya indultado a los líderes del procés, pactado con los filoterroristas de Bildu, derogado el delito de sedición y rebajado el de malversación, decretado una amnistía inconstitucional para 4.000 delincuentes catalanes, perdonado 15 mil millones de euros a quienes utilizaron los fondos públicos para denigrar a España y, para colmo de extremeños, haya entregado la gestión de los trenes a la Generalitat –mientras Extremadura es un páramo ferroviario–, Fernández Vara no sólo no abandona el PSOE, sino que besa por donde pisa su señorito: “Habrá gobierno. España habrá conseguido que los que antes la querían romper ahora se sumen a hacer posible su presente y su futuro. Con el PP hacían referéndum y declaraciones de independencia. Ahora se implican en un futuro en común”. Y tanto, como que Pere Aragonès ya ha anunciado que, conseguida la amnistía, el siguiente paso es el referéndum… y la independencia.

Justo antes de las elecciones de julio, le preguntaron a la ministra de Transportes, de cuyo nombre no me acuerdo y no voy a googlear para buscarlo, por la transferencia de los trenes de cercanías al gobierno catalán y esta fue su respuesta en sede parlamentaria: “Eso no es legal, no se puede hacer la transferencia porque esa infraestructura no sólo sirve para las cercanías, sino también para el tráfico internacional y entre las diferentes comunidades autónomas”. Pues al final se pudo, claro, y la ministra de Transportes, tan pimpante: no se ha escondido debajo de una vía.

La condonación de la deuda a los golpistas catalanes le parecía un invento de la derecha a la ministra de Hacienda cuatro días antes del anuncio de la medida: “Las comunidades del Partido Popular empiezan a especular y dicen que no van a tolerar… Oiga, es que eso no ha ocurrido”.

El melifluo Bolaños, este verano: “Con este Gobierno está más cerca que Puigdemont rinda cuentas ante la Justicia”. Bolaños, el día de los difuntos: “La ley de amnistía devolverá a la política lo que nunca debió salir de la política”.

La gran Pilar Ruiz, madre de los Pagaza, se lo dijo a la cara al desahogado Patxi López: “Haréis y diréis cosas que nos helarán la sangre”. Con Sánchez y su banda imposible is nothing: como dice mi querido Jorge Bustos, les cabe un buque.