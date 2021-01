El 3x4, suma y sigue

Lluvia de papelillos sobre barajas echadas. Firmas de ertes a golpes de nudillos. Taratachín, taratachán, ya me voy pa la Viña con despido bajo el brazo. Ponte la máscara, yo me pongo el respirador. Vidas que se apagan en menos de lo que dura un estribillo. Falsetas de duende por toques de queda. Nostalgia de aplausos en el templo, desmemoria de aplausos a las ocho. Si caminito del Puerta del Mar el corazón... Yo muero en Cadi pero no quiero morir. Yo vivo del Carnaval pero es que quiero vivir. La pandemia golpea a la fiesta no con menos piedad que a la industria de la noche, que a la hostelería, que a las librerías, que a las papelerías, que a la industria naval, que a la educación, que a la sanidad, tan cansada y sobrepasada... Gran ruinazo, gaditano. Y suma sigue con el leñazo al 3x4. Te echaré de menos, querido Carnaval, pero Cádiz está por delante... Ya te cogeré en mi calle... Divido mis ganas de ti para multiplicar tu salud.