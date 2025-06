Los que somos asociales (que se sepa, al menos, Javi Osuna y yo) tenemos muchos más problemas llegado el verano, donde se intensifica todo tipo de fiestas, saraos y cuchipandas, para gozo de croqueteros del mundo que no se pierden una, sobre todo cuando son de gañote. Hay una parte del año plagadas de fiestas populares, desde el Carnaval a las ferias pasando por la Semana Santa. Los hay que deben tener una vida familiar complicada así que se apuntan a un bombardeo. A la mayoría no les gusta leer, así que si no están en un bar miran a ver qué fiesta hay, de manera especial los fines de semana. Esta noche es la quema de los juanillos, una fiesta de lo más casposa, pero a partir de ahí tenemos una cascada de ágapes. Empezamos por la cena de los Reyes Mayos, donde va la clase media aspiracional a sentir que forman parte de la aristocracia gaditana, con la excusa de una noble causa. Luego saldrán en el álbum de Ignacio Casas y pensarán que, después de llevar a los niños a Las Esclavas y/o San Felipe, hacerse del Club Náutico y aficionarse a los vinos caros, lo más de lo más son las dos fiestas de la Asociación de Reyes Magos. Luego vendrá la Velada de la Prensa, donde se apuntan muchos por la única razón de que es gratis. Este año al menos tiene el aliciente de la entrega del Premio Cádiz de Periodismo a dos extraordinarios compañeros, Los Pedros, Ingelmo y Espinosa, que sí tienen el nivel de excelencia requerido para el premio. Luego llegará la horterada esa de la Guayabera donde un grupo de hombres, la mayoría sevillanos, se ponen el babi de barbero que en Cádiz se llamaba sahariana (dicho “seriana”) y en Sevilla cubana. Allí acuden muchos acomplejados que piensan que por estar en esa fiesta ya son alguien en Cádiz, El Último Trasto y oras derechas. Como único elemento positivo estará el pregón de Kiki, otra croquetada para la clase media aspiracional de Cádiz. Están las fiestas de blanco de Vistahermosa, los campeonatos de ese extravagante juego llamado croquet e incluso la contracultural Camisetada a ver si se hace este año, ya que no cuenta con el patrocinio de ninguna entidad ni con al cutreglamur de otras. Si no se hace nos perderemos el habitual pregón de Fernando Estrella, momento cumbre. Yo ni voy a las playas, ni fiestas de ningún tipo, sean de supuesto fin social o de cualquier otra excusa para el compadreo. Lo mío es un cuartito con un sillón, aire acondicionado, un buen libro y un vaso de coca cola. A los croqueteros y cuchipanderos, que disfruten y les vaya bonito, que la vida son cuatro días y los cuernos solo son dos.