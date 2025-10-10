Aislamiento de Cádiz por carreteras

No es sólo por el desastroso estado de la autopista AP-4 entre Sevilla y Cádiz. Se habla y se escribe mucho de los atascos y el colapso, sobre todo en verano. Pero igual de lamentable es el cochambroso estado en que se encuentra la autopista, llena de baches y grietas, porque el Ministerio de Transportes, cuyo titular es el ministro tuitero Óscar Puente, no cumple sus obligaciones y no repara el firme de la carretera. El deterioro ha aumentado desde el fin del peaje. Sobre todo por la presencia masiva de camiones y vehículos pesados, que la dañan más. En otros países europeos, a los camiones se les cobran peajes, y más caros que a los vehículos ligeros. Quien se la carga que la pague. Pero hay más problemas a resolver. Cádiz está aislado por no tener otras infraestructuras esenciales.

La falta de alternativas rápidas contribuye a colapsar la autopista, ya que para viajar desde Cádiz al norte, al este y al oeste es necesario circular por esa vía; o por la A-4, en la que se prometió una autovía que no está terminada.

Es el mismo caso de la autovía que debería existir (y no hay) entre Jerez y Antequera. Esa autovía asumiría el tráfico hacia Granada, Almería y la Andalucía oriental, así como a Murcia y el corredor mediterráneo. Favorecería una conexión más rápida y segura con la autovía de la A-92. Ahora, para ese enlace a la A-92, se puede salir por Utrera, siguiendo una conexión que tampoco es de autovía; o por la SE-40, que está ya cerca de Sevilla, aunque reduce algo la distancia.

Para viajar hacia Huelva y la Andalucía occidental tampoco existe autovía alternativa. Desde Cádiz es necesario salir por la SE-30, con atasco garantizado en el sevillano puente del Centenario, porque no se ha terminado la SE-40, ni tampoco se ha desdoblado la autovía A-471 entre Las Cabezas de San Juan y Sanlúcar de Barrameda, que es necesaria para la costa noroeste gaditana.

A las carencias anteriores, se añade en la provincia de Cádiz que tampoco se terminó la autovía de la antigua N-340, en el tramo entre Vejer y Tarifa. Con el consiguiente perjuicio para el enlace entre la Bahía de Cádiz y la de Algeciras, en las que hay dos puertos y vive la mayor parte de la población provincial. La autovía de Jerez a Los Barrios necesitaría ese complemento para conectar mejor a la provincia.

Los empresarios de la CEC se suelen quejar. Sin embargo, la sociedad civil y los partidos guardan un inexplicable silencio, o protestan de mentirijillas. Y a la gente parece que sólo le molesta cuando pierden el tiempo aprisionados en un atasco.