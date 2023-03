Sánchez ha encontrado la oportunidad de quitarse de en medio y dar prioridad los próximos días a su agenda internacional.

Lo suelen hacer los jefes de gobierno, nada les gusta más que encontrarse con dignatarios extranjeros cuando asedian los problemas internos, como le ocurre a Pedro Sánchez estos días. Vox le ha dado oxígeno, pero la operación Yolanda es arriesgada: Podemos ya enseña los dientes y la capacidad de dañar de un político como Pablo Iglesias puede provocar un tsunami que no conviene a semanas de unas elecciones. Por no mencionar que en el plano internacional colea el asunto Sahara, con Marruecos que pretende ahora gestionar el espacio aéreo de la antigua colonia española, y encima en la UE hay funcionarios empeñados en indagar sobre el destino y control de los fondos españoles. Todo ello cuando colean los casos cuarteles y Mediador, y ha sido necesario relevar a la directora de Guardia Civil por la imputación de su marido. Xi Jinping ha acudido en su socorro en el momento propicio, al enviar una invitación a Pedro Sánchez -que el segundo semestre del año será el presidente de la UE- para reunirse en Pekín. Moncloa habla de visita de Estado, parece mentira que en Presidencia no sepan todavía la diferencia entre una visita oficial y una visita de Estado. Pero dicho esto, la invitación es muy relevante, de máxima importancia, una cosa no quita la otra. A Jinping le interesa hablar Ucrania, por supuesto, pero también del papel que puede jugar China en un mundo política y económicamente convulsionado, así como para hacer un repaso de las relaciones bilaterales.

Por cierto, hay un asunto que no es cuestión menor. La pareja del ministro español de Asuntos Exteriores es alta ejecutiva de Huawei, una empresa china cuestionada, porque el sector de la información y las nuevas tecnologías, así como varios gobiernos, consideran que está bajo el control del Gobierno chino aunque supuestamente se trata de una empresa privada. Varios países occidentales la han descartado como operadora y proveedora de las redes ante la sospecha de que está siendo utilizada por el Gobierno chino como instrumento de información

El encuentro con Xi Jinping da a Sánchez un respiro tras los problemas de los últimos días, que considera superados y podría así iniciar la remontada que Vox le ha puesto en bandeja. Ahora toca hacer cambios en el Gobierno porque dos ministras se presentan a las municipales, tomarse un descanso en Semana Santa y preparar la campaña electoral.

La invitación de Jinping ha llegado en el momento más oportuno.