Regreso real

La Fiscalía, al fin, ha tomado decisiones sobre don Juan Carlos, aunque queda la sensación de que la Fiscal General ha podido influir en que el archivo se haya prolongado excesivamente por razones desconocidas. O demasiado conocidas. El auto de archivo recoge la inviolabilidad del ex Jefe del Estado y la prescripción de algunos de los posibles delitos, y en cuanto a la supuesta comisión recibida por las obras del Ave saudí, uso de tarjetas opacas o una cuenta en las Islas Jersey, no existen indicios de su veracidad. Ha defraudado 30 millones a Hacienda, pero ha pagado la multa correspondiente, como han hecho tantos españoles.

El archivo fiscal supone que don Juan Carlos puede regresar a España después de año y medio de exilio en Abu Dhabi. Porque ha sido exilio, ni se fue voluntariamente ni huyó, como hicieron creer sus detractores. En el gobierno insisten en que todo lo relacionado con su regreso lo decidirán la Casa Real y el propio Emérito, pero habrá que ver si es cierto. Porque de la misma manera que el gobierno impulsó su salida, podría condicionar su regreso, aunque haga responsable al rey Felipe de imponer determinadas medidas. De hecho hay ya algún gesto en ese sentido.

Lo aconsejable ahora es prudencia, altura de miras y medir los tiempos, con una coordinación impecable entre padre e hijo para que se cierre de la mejor manera posible este penoso capítulo. Prudencia también para políticos que han hecho bandera de su animadversión hacia la Monarquía utilizando al Rey Juan Carlos, que no ha tenido siempre comportamiento ejemplar pero ha tenido un papel clave en la democracia española; y prudencia para periodistas que por defender supuestas exclusivas no han sido todo lo rigurosos como obliga la profesión. La fiscalía no ha encontrado indicios de algunas de las acusaciones más graves que se han hecho.

Sí convendría hacer un apunte. Don Juan Carlos ya no cuenta con su asignación, y no consta que la haya exigido como condición para su regreso. Tampoco cuenta con la fortuna que se le adjudica, pero algunos de sus amigos extranjeros con cargos institucionales le han ofrecido trabajos de asesoramiento y representación que le permitirían vivir sin problemas. Pero se siente español, y quiere que se le permita viajar a España libremente, para vivir temporal o permanentemente, siempre de acuerdo con el Rey Felipe.

Es el único que al que cabe tomar decisiones relacionados con la situación futura de su padre. Solo a él. El gobierno de Sánchez impuso medidas y tratará de seguir imponiéndolas, aunque sus miembros repiten que es un asunto ante el que se mantienen al margen. No es cierto.