Mascarillers

Estoy radicalmente en contra de que se permita ir sin mascarilla por la calle, lo haya decidido Fernando Simón, Pedro Sánchez , Anodina Darias, lo aconseje la OMS o haya ejemplos por el mundo donde funcione. Me es indiferente si los chavales están contentos o si se han liberado del supuesto yugo los pejigueras del mundo. La mascarilla debería ser obligatoria de manera permanente y para siempre. Tiene la ventaja indudable de que nos iguala a todos, los feos quedamos a cubierto y no se nos distingue de los guapos. Si encima nos ponemos gorra para tapar la locha y gafas de sol, pasamos desapercibidos, no tenemos que saludar a nadie, no nos reconocen por la calle, no nos para nadie para darnos la brasa, nadie te diCe si le ha gustado un artículo o si eres un cascarrabias, en definitiva, el paraíso del sieso. La mascarilla debería ser obligatoria en terrazas, en playas, en piscinas. No ya digo en salas de fiestas y conciertos, que deberían estar prohibidos directamente. La única excepción a las aglomeraciones que yo haría sería en los estadios de fútbol, la religión de la edad contemporánea. En los partidos de fútbol, en verdad como soy tan malo que nadie me pasa el balón, si lleváramos todos mascarilla puede que los compañeros se confundieran y de vez en cuando me pasaban uno, para justificar que me haya vestido de corto. No sé de qué se queja la gente. Es indiferente si es de FFP2, quirúrgica o solo un cubrebocas, como dicen en América. Lo mejor es adaptarnos a las costumbres orientales, allí las llevan usando toda la vida y no les pasa nada. Por lo tanto propongo que de ahora en adelante el uniforme gaditano sea el siguiente: camiseta del Cádiz, gafas de sol, gorra del Cádiz tipo béisbol (no vale el gorrito modelo "voy a pescar al Puente" como lo define Taite Cortés), mascarilla (aunque sean modelo narda tipo las que usa Pepe Ángel), calzonas o pantalones piratas, chanclas de deo o en su defecto gargajillos, un bolsito terciado al hombro y un móvil por el que se hable a voz en grito por la calle donde decirle a la parienta : "No soy delicado pa comé, yo como de tó, de tó, de tó, las coles no que las repito mucho". Incluso si se para en una terracita a tomar una cervecita con tapita de cualquier cosita con algún coleguita, se debe seguir con la mascarilla. Eso sí, dejen ustedes ya de dar la brasa con los geles del demonio, no sirven para nada y te dejan las manos llenas de pringue. Ya se ha demostrado que la enfermedad no se contagia por contacto así que no sean pesados en bares, tiendas y edificios oficiales porque es inútil. Tanta profilaxis, tanta higiene, con lo bueno que es llevar los pies llenos de pringue y la uña del deo gordo como una peineta de Martirio. Cadiz forever.