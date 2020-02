En Cádiz no es como en China

Hemos leído en la prensa, y hemos visto en los telediarios, y hemos oído en las radios, que en Wuhan, la capital china del coronavirus de la neumonía, están construyendo dos hospitales en sólo 10 días. La gente se ha maravillado. Pues en Cádiz, para el nuevo hospital de Puntales, han pasado más de 10 años, y todavía no han empezado. Puestos así, en China, un mercado gastronómico como el de la estación, lo podrían abrir en una sola noche; y una Ciudad de la Justicia, en una semana de peonadas. Pero el caso de los hospitales es interesante. Demuestra que la voluntad política es lo principal. Además de que los controles burocráticos de la Junta no son como los de China, donde funcionan en plan de vámonos que nos vamos.

Fichar a obreros chinos para el hospital de Puntales hubiera sido la solución. Pero al obrero chino, como al español, hay que pagarle, aunque sea el salario mínimo, pues no trabaja por la cara. No obstante, en el caso de los hospitales de Wuhan no se pueden olvidar las circunstancias. Aquí se quedan con la gente y prometen lo imposible, pero allí hay una verdadera urgencia.

El número de muertos por el coronavirus, según las últimas cifras, es de 362, de los cuales 361 han fallecido en China. En otros países sólo ha muerto uno, concretamente un vecino de Wuhan, de 44 años, que viajó a Filipinas y murió en Manila. El número de casos, en China (que tiene 1.400 millones de habitantes), es de 17.205, de los cuales más de 16.000 estarían localizados en la provincia de Hubei, donde se encuentra Wuhan. El coronavirus está bastante aislado. Ha saltado a otros países, pero sin víctimas mortales. ¿Por qué allí sí? Porque muchos de los que han muerto en Wuhan no pudieron ser atendidos en los hospitales existentes, que se han saturado.

Estos datos nos hacen ver que el alarmismo que se ha generado en el resto del mundo es una exageración, y con fines dudosos. El número de muertos por el coronavirus es muy inferior al que causa la gripe todos los años. Sólo en el invierno de 2019-2020, en EEUU (cuya población es la cuarta parte de China), han sido hospitalizadas 180.000 personas por las gripes A y B, de las que unas 10.000 han muerto. La CDC, que controla las epidemias, estima que 19 millones de personas se han contagiado.

En Cádiz y su provincia, a día de hoy, es más peligrosa la gripe que el coronavirus de Wuhan. Para la gripe tenemos vacuna, que ofrece el SAS, pero si un año la epidemia es más grave, nos acordaremos de aquel hospital que nos prometieron y nadie ha visto.