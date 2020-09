Adiós, Torra

Sólo en una ocasión tuve una ligera duda. Era imposible que no lo condenaran, a Torra. Los jueces pueden perdonar lo que sea, pero no aquello que socava su Autoridad. ¿Un Juez sin autoridad qué es sino una caricatura de sí mismo? Por eso. Pero es que, además, fue advertido, no sirvió de nada. Siempre van al enfrentamiento, están persuadidos de que así es el único modo. Lo vienen haciendo desde hace más de un siglo. Esta cepa alborotadora e insurgente de catalanes. Saben que no representan a la mayoría obligatoria, pero les da igual, quieren una independencia sin la guerra necesaria, los muertos inevitables. La guerra que perderían una vez más, los muertos que pueden volvérsele en contra. Por eso disparan a los símbolos, y siguen la zapa, con la aquiescencia suicida de los gobiernos españoles, ora PP ora PSOE. La lengua común, el Rey de todos, el dinamitar los puentes forma parte de una estrategia de hierro. ¿La Constitución? Papel mojado, libro quemado. Cómo si no entender que todos los catalanes tienen el deber de conocerlo (el español) y el derecho a usarlo con la inmersión frente a las buenas intenciones, el vamos a llevarnos bien, vamos a convivir todos en este espacio compartido que es España. Para nada. Es la tendencia, mucho más cuando están auto convencidos de que dentro de mil años no habrá España, pero sí Cataluña. O sea, ya queda menos que en 1873 y en 1934, cuando declararon unilateralmente el Estado Catalán. ¿La tramitación de los indultos? Cosa del ministro gaditano, el tema no está en la Agenda y, además, sin el pre requisito no hablamos de los PGE, que está condicionando toda la política de los españoles, de todos los españoles, quiero decir. Y además junto a esta enemistad profunda de todos contra todos, cuando menos aparentemente. España no es Alemania, no me cabe duda. Digo que aquí no se podría hacer una gran coalición sino la suma de magnitudes diversas que se ha hecho. Casado mira un hecho improbable y Sánchez piensa como algunos adictos que controla, descuidad, yo controlo. Pero no lo parece en absoluto. Porque van tres ministros contra El Rey y, por lo menos que sepamos, no los ha llamado a capítulo y los ha amonestado o despedido. ¿No existe el exterior para Pedro Sánchez?, parece que no. Mucho me gustaría leer los informes reservados a sus gobiernos de los diplomáticos en Madrid. Pena de España, siempre con sus enemigos dentro, siempre en la tentación de disolverse, en disgregarse. Y desaparecer. Pero bueno, por lo menos Torra ha salido por la ventana con su sentencia bajo el brazo. Quedan esperanzas.