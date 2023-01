Muchos que no lo conocían se preguntan que quién era ese tal Jaime Macpherson. Lo dicen aquellos que no tuvieron el privilegio de conocerlo y tratarlo de cerca. Su marcha ha sido demasiado brusca y los portuarios tardarán mucho en recuperarse de esta pérdida y aún, muchos de ellos, no son capaces de hablar de Jaime sin que les tiemblen los labios. Pero se fue. Se marchó una de las personas que mejor conocían el puerto de Cádiz y al que mucho le debe el puerto de Cádiz. Puede que valiera más por lo que callaba que por lo que contaba. A pesar de ello yo lo tenía en mi nómina de maestros y confidentes que me explicaban con toda la paciencia del mundo el sentido de muchas cosas que yo creía no entender del ámbito portuario. Muchos le lloran y muchos le recordarán toda la vida, y raro será el día que no salga su nombre a relucir en la Cepa Gallega, cuartel general de los portuarios. Pero bueno, nos vemos, querido Jaime.