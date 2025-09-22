El tuya y mía de PP y PSOE con el hospital de Cádiz

El PP y el PSOE parecen estos días dos hijos cualesquiera a los que hay que llamar la atención cada dos por tres. “Dejad de pelearos, siempre con el tuya y mía”, se les riñe cuando uno dice que sí y el otro que no. Ellos, en su infantil soberbia, no quieren ver otra realidad que no sea la suya, no empatizan con el otro, y hay que educarlos en eso. Sirva esto para los niños que se pelean, y para los dos partidos políticos a priori más maduros de España, de Andalucía y de Cádiz, que llevan una semana aburriendo con el “que sí, que no” a cuenta del proyecto del hospital.

El Partido Popular de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Cádiz se ha enrocado demonizando a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a cuenta del anuncio de la gratuidad de la cesión del solar para construir el futuro hospital. Y el Partido Socialista del Gobierno central, de la Zona Franca y de la oposición en la Junta y en el Ayuntamiento sacó los cuchillos al instante de que Montero nos dejara boquiabiertos el viernes pasado, insistiendo desde entonces en esa gratuidad que rechaza el PP.

Anotemos en primer lugar que posiblemente este lío un tanto infantil que se ha montado con la cesión del suelo puede deberse a dos cuestiones; en primer lugar, a que una decisión de este calado, que daba un giro tan rotundo y que abría la puerta definitivamente al proyecto de construcción del hospital habría merecido quizás un trato más digno y concreto por parte del Gobierno central. No parece que una atención a los medios de comunicación minutos antes de la inauguración de Incubazul sea el escenario adecuado para anunciar la cesión gratuita del solar por el que Zona Franca lleva años negociando o disputando con la Junta y el Ayuntamiento. Quizás hubiera sido mejor informar primero a la Junta y al alcalde de la ciudad y realizar un anuncio o una convocatoria concreta para algo tan importante. Entre otras cuestiones, porque los políticos a veces se deslizan y otras muchas se quedan solo en el titular, y una operación como la del hospital merece entrar en los detalles que a la postre han originado esta nueva polémica entre PP y PSOE.

En segundo lugar, hay otro error de bulto al considerar el PP el documento recibido de la ministra como una propuesta o borrador de convenio, cuando en realidad -según ha precisado el delegado de Zona Franca, Fran González- no deja de ser “unas líneas generales” de la propuesta de ese futuro acuerdo que deben alcanzar Zona Franca y la Junta.

En torno a estas dos cuestiones se viene produciendo este enfrentamiento infantil entre dos partidos políticos al frente de las distintas administraciones que tienen que intervenir en el proyecto y que parecen más preocupados por cómo sacar rédito político de la operación que de verdaderamente sacar adelante el hospital; unos porque presentaron un proyecto cuando gobernaban Andalucía y España en el año 2004 que nunca supieron poner en marcha, y otros porque prometieron que Juanmaloharía en una fotografía que es una mancha contínua que deben corregir.

Por eso, alguien debe actuar en medio de este ruido de la última semana como un padre con sus hijos pequeños y decir eso de “dejad de pelearos, que estáis siempre igual” para poner paz; o, al menos, para que los dos se callen. Porque ninguno de los dos tienen razón, y los dos la llevan. Es decir, es cierto lo que dice el PP respecto a la anunciada gratuidad que en la práctica no es tal (¿no debería quedarse con el aprovechamiento urbanístico la administración que va a poner 500 millones de euros para levantar el hospital?, ¿no es cierto que el Ayuntamiento ha cedido parcelas y solares en varias ocasiones sin recibir absolutamente nada a cambio y la operación ha sido posible?); como también es cierto lo que dice el PSOE que el suelo no le costará un euro al Ayuntamiento ni a la Junta de Andalucía (¿no puede la ciudad aumentar los aprovechamientos urbanísticos en el futuro para compensar a Zona Franca la cesión del solar sin perder las unidades contempladas en la parcela del Puerta del Mar?).

Y en cualquier caso, tenga uno más razón que el otro, o viceversa, lo cierto es que un proyecto anunciado desde hace más de 20 años y con los dos partidos que tenían que haberlo ejecutado incapaces de haber iniciado siquiera la tramitación en todo este tiempo no puede verse obstaculizado por asuntos como la gratuidad o no del suelo, que deben considerarse minucias al lado del calado del proyecto y del retraso que acumula. Mal seguirá yendo la operación del hospital si a cada paso que dé una administración se le eche en bloque el partido contrario, o si a cada decisión que adopte otra administración es estudiada con lupa para buscarle el lado negativo y ensañarse con eso.

El PSOE cree que da gratis el suelo para construir el hospital, aunque va a recibir aprovechamientos urbanísticos por ello que compensarán la inversión realizada en su día para comprar ese suelo. Y el PP tiene claro que la operación no es gratis, precisamente por ese condicionante, aunque asegura que la va a aceptar y que el proyecto sigue adelante. Pues claras, meridianamente claras, han quedado las posturas de uno y otro partido, de una y otra administración. “Se acabó”, que diría enérgicamente un padre - o una madre- a sus hijos para lograr el ansiado silencio y el final de la disputa.

Y ahora, hágase de verdad el proyecto.