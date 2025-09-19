María Jesús Montero sobre el Hospital de Cádiz: dispuesta a modificar el convenio y la recuperación del dinero de Zona Franca

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha entrado de lleno en la polémica dialéctica que, entre PSOE y PP, se ha montado tras el anuncio de la cesión del suelo a la Junta para el nuevo Hospital de Cádiz.

Aprovechando su participación en un acto en Córdoba, la también titular del Ministerio de Hacienda, lamentó en la mañana de este viernes las declaraciones que sobre este asunto ha trasladado el consejero de la Presidencia de la Junta, Antonio Sanz, criticando el uso del término de "gratuito" a la cesión del terreno utilizado desde el Gobierno central.

La Junta ha criticado que la Zona Franca pretende recuperar el dinero invertido en este suelo desde hace 20 años, utilizando el aprovechamiento urbanístico que acompaña a una operación de este tipo. El alcalde, Bruno García, ya adelantó a este diario que lo importante para Cádiz es el nuevo Hospital, y que el Ayuntamiento no pondrá problemas al Consorcio a la hora de recuperar lo ya gastado en este tiempo.

En este sentido, María Jesús Montero, valora en positivo la postura de colaboración del Ayuntamiento de Cádiz. "Lo que pretende el señor Sanz es corregir la plana al alcalde de Cádiz, que por supuesto quiere que haya un nuevo hospital en su ciudad, que está colaborando con el Gobierno de España, pero que no le deja la Junta de Andalucía porque su tarea es confrontar".

Aquí, la vicepresidenta dejó claro que está dispuesta a avanzar en todo lo que sea necesario para activar el proyecto del complejo sanitario. Así, afirmó que "si el alcalde, que es el competente (en el proceso de tramitación urbanística) quiere modificar algo del convenio, estamos encantados porque nuestra relación con el Ayuntamiento de Cádiz es cordial y va en la misma dirección".

Pero Montero ha ido más allá al afirmar que "vamos a poner todas las facilidades y si el Ayuntamiento lo pide (la eliminación de los aprovechamientos en favor del Consorcio), pues es el competente para ello, pues lo atenderemos". Es decir, que el Ministerio de Hacienda podría incluso llegar a un acuerdo, en este texto, para suprimir también este punto, con la recuperación de los fondos invertidos desde 2004, que ha sido el que ha creado la polémica.

Más allá de la buena conexión que, según la vicepresidenta, hay con el Ayuntamiento, Montero fue especialmente crítica con las últimas declaraciones de Antonio Sanz.

"Es curioso, pero la Junta busca nuevas excusas para no construir el Hospital de Cádiz. El Ayuntamiento no ha puesto ningún problema al convenio. Habla el señor Sanz diciendo que yo miento, cuando miente él. Ya está bien de calificativos y vamos a las acciones, y lo que hace el señor Sanz es corregir al alcalde. La Junta utiliza de excusa para no construir el Hospital la falta de suelo, y ahora busca otra nueva para no hacerlo".