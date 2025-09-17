Bruno García: "Hospital sí. No nos vamos a pelear porque Zona Franca recupere sus inversiones"

El alcalde de Cádiz, Bruno García, lo tiene claro: "Hospital sí". Y por eso deja claro también, en conversación con este diario, que "el Ayuntamiento no va a poner problemas a que la Zona Franca recupere la inversión que ha realizado en el suelo destinado a este equipamiento", como se plantea en el borrador del convenio que el Ministerio de Hacienda ha trasladado a la Junta.

Para García el proyecto es esencial para la ciudad, "por el que vengo luchando desde hace más de dos años", por lo que considera que no hay que entrar en conflicto y sacar adelante una operación que está pendiente desde hace dos décadas.

Recuerda el primer edil gaditano que el Ayuntamiento ya propuso por primera vez, hace dos años, a la Zona Franca, adquirir el suelo garantizando todos los aprovechamientos que puedan corresponder a la Zona Franca (que es lo que Hacienda incluye ahora en el nuevo convenio). "Llevo dos años proponiendo lo que ahora ellos plantean", destaca Bruno García.

Junto a todo ello, el alcalde adelanta que va a ofrecer la sede del Ayuntamiento en San Juan de Dios, "como casa de los gaditanos", para la firma del convenio de cesión del suelo para la construcción del nuevo Hospital Regional de Cádiz.