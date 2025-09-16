Las claves de la negociación del nuevo Hospital de Cádiz: ¿Por qué ahora se cede el suelo gratis?

Desde que el PSOE, cuando gobernaba la Junta, dio el carpetazo no oficial al proyecto del nuevo Hospital de Cádiz en 2011, el futuro de este equipamiento ha dado tantos bandazos como cambios políticos se han producido en la Junta y en el Estado.

Era uno de los temas que Fran González recibió como herencia cuando en julio de 2020 fue nombrado delegado del Estado en la Zona Franca.

Su prioridad fue estabilizar la precaria situación financiera del Consorcio, que estuvo a punto de acabar con su cierre al acumular 190 millones de deuda y una auditoria estatal planteaba esta clausura de toda actividad.

Hoy, la política económica del equipo de González ha reducido en un 40% la deuda de este organismo público, hasta el punto de cerrar 2024 con una liquidación en positivo, lo que no ocurría desde hacía cerca de tres quinquenios.

A la vez, el Hospital siempre ha estado encima de su mesa, con un mensaje que ha mantenido desde el principio: “La Zona Franca no va a ser excusa para que no sea realidad el Hospital Regional de Cádiz”.

Este es el relato de cinco años de conversaciones, o no conversaciones, con la Junta y el Ayuntamiento de Cádiz, desde la visión del propio delegado de la Zona Franca.

Las claves de la operación

“Cuando llego al Consorcio, este plan estaba guardado en un cajón. Lo rescato cuando Ana Mestre (PP) era delegada de la Junta en Cádiz. Ya ella indicó que querían el suelo regalado. Ello suponía que los dirigentes del PP no conocían la realidad económica de la Zona Franca, aunque una auditoría de 2018 ya advertía que estaba en quiebra”.

“Evidentemente, con esa situación de desequilibrio, la Zona Franca no podía regalar nada. Nuestro objetivo prioritario era buscar la estabilidad de las cuentas del Consorcio”.

“Siempre hemos sido los que hemos dado un paso adelante; e incluso los que hemos que tenido que explicar a la Junta que si se quería sacar adelante una inversión de 300 o 500 millones de euros, lo que se tenía que tener primero era la propiedad del suelo”.

“Nosotros aportamos mil y una soluciones. Desde el pago al contado, al pago aplazado o la permuta con terrenos en el Campo de Gibraltar. Siempre trasladamos a la Junta estas opciones, pero nunca recibimos respuesta”.

“Con la llegada al gobierno municipal, el alcalde Bruno García intenta mediar en este proyecto. Él intenta hacer lo que tiene que hacer un alcalde, que es plantear proyectos para la ciudad”.

“Todas las propuestas que el Ayuntamiento ha planteado han adolecido de recorrido técnico que las justificase, mientras que nosotros buscábamos soluciones. Con la entrada del Ayuntamiento, además, la Junta desaparece de la mesa de negociaciones, cuando era la administración encargada de construir el centro médico”.

“Las propuestas del Ayuntamiento pasaban todas por la modificación del PGOU, y todo ello requería años de gestión burocrática. Se habló también de un PRI (Plan de reforma interior) como en Navalips para acelerar el proyecto (de 800 viviendas en la antigua factoría) y ya llevamos dos años de espera en este suelo”.

“La idea de aportar 12 millones de euros por parte del Ayuntamiento era muy incierta pues no se garantizaba este dinero. Nadie puede creer que rechacemos 12 millones de euros para después regalar el terreno”.

“Habíamos entrado en un bucle, en un bloqueo, y había que romper esta tendencia. Y por eso hemos aprovechado la recuperación económica de la Zona Franca para hacer esta propuesta”.

“Me ha sorprendido que tras el anuncio del regalo del suelo, en lugar de escuchar mensajes de alegría hemos recibido una actitud bronca, una valoración gruesa desde los gobiernos del PP”.