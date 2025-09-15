El alcalde de Cádiz pide que la cesión del suelo del hospital "se haga lo más rápido posible"

La Junta de Andalucía "va a firmar en cuanto tenga la oportunidad" el convenio para recibir de manera gratuita el solar del nuevo hospital. Lo va a firmar "porque está local por firmar". Así lo asegura el alcalde de Cádiz, Bruno García, que es lunes ha vuelto a reafirmar el compromiso de la administración andaluza con el proyecto sanitario, pidiendo a la Zona Franca y al Gobierno español que esa cesión de suelo "sea lo más rápido posible".

En relación a esto, ha recordado el alcalde que tras el anuncio realizado el viernes por María Jesús Montero "una cosa es firmar el documento y otra es el proceso administrativo por el cual se cede el suelo a la Junta de Andalucía". Es decir, que una cosa es anunciar que se va a ceder y otra es formalizar esa cesión una vez completados todos los trámites necesarios. "Espero que esta mañana hayan empezado el proceso", ha afirmado García en relación a este acuerdo.

En este sentido, ha precisado el alcalde que el proceso que tendrá que hacer la Junta para construir el hospital no podrá iniciarse hasta que el suelo no esté bajo su titularidad; "no vayamos a pensar que la semana que viene empieza la obra", ha avisado, insistiendo en que será una vez reciba el suelo cuando se invierta "en la elaboración del proyecto". De ahí la urgencia en la firma de este convenio con la Zona Franca.

Críticas al PSOE

Precisamente al hilo de esa urgencia y de los futuros plazos del proyecto sanitario, el alcalde ha elevado el tono frente al PSOE en relación al viernes pasado, cuando empleó unas valoraciones mucho más suaves en dirección a los responsables socialistas. Tan sólo tres días después, Bruno García ha sido mucho más incisivo preguntándose por el tiempo que ha pasado Zona Franca "diciendo que no se podía ceder el suelo, que no se podía vender nada más que a la Junta, que había que compensar el dinero...". "Era imposible hasta que una mañana de repente se puede. ¿Nos pueden explicar por qué se puede ahora sí y antes no? ¿No es una decisión política la que han tomado? ¿Por qué no la tomaron antes?", ha preguntado en voz alta el alcalde.

Esta valoración se ha producido minutos después de que el PSOE local haya pedido celeridad en la construcción del hospital y haya anunciado que en el Pleno de septiembre intentará que el Ayuntamiento exija a la Junta de Andalucía que el hospital aparezca en el presupuesto andaluz de 2026. "Se ponen a pedir prisa después de dos años, como el que no hubiera pasado por aquí, como si ellos hubieran aportado algo, como si el PSOE en 15 años hubiera hecho el hospital", ha lanzado Bruno García, muy crítico con "el cinismo del PSOE".

De hecho, entiende el dirigente popular que si la pelota de ese proyecto está ahora en el tejado de la Junta "es porque la pelota durante dos años ha estado en el lado del PSOE". "La pregunta es qué han estado haciendo con esa pelota estos dos años, ¿escondiéndola? ¿pinchándola? ¿O han sacado la pelota solo cuando viene María Jesús Montero? ¿O es un tema electoral?", se ha preguntado Bruno García, que ha pedido al PSOE que explique "qué ha estado haciendo durante dos años".

"Yo sé lo que he estado haciendo durante dos años, buscando una solución. Y al final resulta que la solución estaba en la decisión de María Jesús Montero", ha dicho el alcalde.