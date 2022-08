La parlamentaria andaluza Teresa Rodríguez se ganó esta semana un hueco en muchos medios de comunicación tanto en papel como en su versión digital, así como una ristra de reacciones de diversa índole, después de condenar la canción 'Un bosque de la China' que ya cantaran hace años los payasos de la tele y ahora el grupo Cantajuegos. Rodríguez afirma detectar que la canción infantil habla de "una situación de acoso y posible agresión sexual". Nunca lo vi con esos ojos ni con esas gafas violetas, lo que no quita que si realmente contienen letras que puedan hacer daño a nuestros hijos, habrá que pensar en quitarlas del cancionero y evitar que los Cantajuegos sigan entonándola. Pero ojo con las canciones infantiles. No olvidemos la del "Lunes antes de almorzar" en la que se decía que "una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que planchar". Vaya tela. "Así planchaba, así, así...". Mejor me callo.