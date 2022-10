No comparto el mantra de que “el pueblo cuando vota nunca se equivoca”. Es una constante que, en tiempos electorales y cuando se alcanza el poder, los ciudadanos estamos sometidos a una continua intoxicación mediática. Nos sentimos indefensos ante una manipulación orquestada con todos los medios que las nuevas tecnologías ponen al alcance de quienes intentan manipular, y dada la escasa y en muchas ocasiones falsa información con la que muchos ciudadanos depositan su voto en las urnas, tengo la impresión de que la manipulación funciona.

Esta reflexión general que les hago, en el caso de El Puerto es incesante desde antes de que Beardo se hiciera con la Alcaldía. No dudó en utilizar la manipulación de las necesidades, y lo seguirá haciendo hasta el final del mandato, apoyado en un potente equipo de marketing y comunicación, para ensalzar —El Puerto desde hace dos meses no tiene alcalde— la figura del portavoz adjunto del grupo popular, a tiempo completo, en diputación —que desde su nombramiento aún no ha tenido a bien pisar la institución provincial eso sí, no ha perdonado la subida de sueldo— para su beneficio particular publicando sólo lo que le dé redito personal o desviando, con publicaciones falseadas, para esconderse cobardemente cuando hay problemas muy serios en esta ciudad y manipulando de una forma malsana la realidad de El Puerto, que es otra bien distinta a la que nos quiere hacer creer.

Excepto los beardistas de genuflexión ciática, aquellos que quedan deslumbrados y cegados, rehusando ver la verdad, cuando Beardo, como si de un vulgar vendedor de teletienda se tratase, hace sus anuncios publicitarios dejándose manipular, desde el oculto interés y el oportunismo de un fraudulento mercader, creyendo a pies juntillas una ciudad que no existe, cada vez son más las voces que se alzan, porque la manipulación de Beardo no puede tener como pago el silencio de los portuenses, y muchos ya reconocen amargamente que se equivocaron cuando lo votaron .

Disfruten lo votado.