Si se entendiera que el desprecio es una forma soterrada de violencia, debiéramos empezar a considerar la importancia de la indiferencia como legítimo recurso de autodefensa y como paliativo ante la impotencia.Dejando por sentado que las voluntades son productos de mercado -esto es, que se compran y se venden-, mantenerse al margen es cada día más difícil, y peor se pone cuando ya se ha sustituido la educación por el adoctrinamiento.

Hace falta tener sueltos los tornillos de las entendederas para hacer, no un panegírico, sino una somera alusión a la dignidad personal sin que las jaurías salten para morder al retrógrado que se atreve a situarla como uno de los valores que distingue al ser humano de las alimañas.

Haga la prueba. No tiene más que sentarse frente a un televisor, escuchar la radio o… (iba a decir, ojear un periódico, pero no quiero recordar costumbres del pasado), digamos mejor echarle un vistazo a las noticias que aparecen en los medios digitales. En ninguno encontrará ni una sola buena noticia y, mucho menos, alguna que nos beneficie de forma directa; y lo malo es que va a peor. La pandemia, la economía, la educación, la danza de los títeres, los contubernios, los contratos bajo cuerda, el paro endémico, las comisiones, el derecho a rebuznar, las zonas catastróficas… Da la sensación de que todo es resultado de la mala suerte; que la buena gestión se estrella contra lo imponderable; que lo importante es salir del día a día como sea porque mañana ya es un futuro incierto. Que se lo pregunten a los que con cuarenta tacos en las espaldas aún no han encontrado un trabajo estable y sin perspectiva de encontrarlo. Visto el panorama todo indica que la suerte está en nacer subsahariano, venir en patera y vivir de las subvenciones.

En esa estamos, en resistir y estar seguros de que las revanchas y los odios no se combaten con esas mismas armas y que la impotencia solo tiene una salida: la indiferencia como preámbulo del desprecio. Todo llegará.