El hospital de Cádiz entra en fase epistolar

De una en otra, y tiro porque me toca. En un momento en el que la credibilidad de la política sigue cuesta abajo sin frenos en todos los escenarios y realidades, los continuos sainetes en torno al hospital no hacen sino temer por un proyecto que necesita mucho arrojo, muchos codos trabajando juntos y mucho consenso para superar las barreras que, se intuye, aparecerán aún en el camino.

El Ministerio de Hacienda, la Zona Franca, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento; o lo es que lo mismo, las administraciones implicadas en el proyecto, siguen sin ser conscientes del tiempo que ya ha perdido la ciudad esperando ver el hospital que sigue igual que hace veinte años. O peor, porque hace dos décadas había un proyecto pintado en un papel y ahora ni eso.

El anuncio realizado por la ministra de Hacienda, y a su vez vicepresidenta del Gobierno de Pedro Sánchez, se esperaba que fuera a desembocar en un rápido desbloqueo de la atascada negociación para que la titularidad del suelo pase a manos de la Junta. Pero lejos de eso, ocupó a las administraciones en un primer momento en intentar destripar el concepto ‘gratis’ y la letra pequeña del avance de acuerdo que trasladó la Zona Franca.

Superada, en parte, esa primera fase, el segundo obstáculo con el que andan lidiando las administraciones es la búsqueda de una fecha para reunirse. Una cuestión que ha derivado ahora en un ir y venir de cartas para fijar el día y la hora –hablaremos del sitio– donde sentar a Zona Franca, a Junta de Andalucía y a Ayuntamiento de Cádiz y acercar posturas sobre el asunto en cuestión, que es resolver la operación para que el solar de Zona Franca pase a titularidad andaluza, lo que da vía libre absoluta para construir el hospital. Que, en teoría, es de lo que se trata.

Montero envió una carta a Moreno Bonilla casi al mismo tiempo que anunciaba la decisión de ceder la parcela. Fran González envió otro escrito a la vez que anunciaba su propuesta de reunirse el 1 de octubre; Moreno Bonilla responde con otra misiva en la que dice que el 1 de octubre no, que el 3; y Fran González responde a esa respuesta con una nueva carta –y ya van...– diciendo que el 3 tampoco, que el 2. Y ahora (a la hora en que se escriben estas líneas) a esperar nuevas cartas de unos y otros que no harán sino seguir demorando el encuentro.

Llama la atención que en los tiempos que corren las dos administraciones tengan que comunicarse carta va, carta viene, en lugar de recurrir a otros sistemas de mensajería o de comunicaciones mucho más directos. De hecho, el mismo miércoles estuvieron el alcalde, Bruno García, y Fran González buena parte de la mañana, asistiendo a la inauguración del Blue Zone Forum en el Palacio de Congresos. De hecho, alcalde y delegado de Zona Franca tuvieron una prolongada charla desde que se encontraron en el recibidor de la antigua fábrica de tabacos hasta que se sentaron en el escenario del auditorio para inaugurar el evento de Economía Azul.

¿No podría haber aprovechado la ocasión Bruno García para decirle a Fran González que el día 1 no podía ser y que buscaran una nueva fecha? ¿No podía haber actuado el alcalde de intermediario entre Junta y Zona Franca para fijar el calendario de una reunión que debe ser casi definitiva para cerrar el convenio urbanístico, sobre todo después de que María Jesús Montero dijera el otro día que estaba abierta a renunciar incluso al aprovechamiento del suelo del Puerta del Mar si facilitaba así la operación?

Es más, aunque sea a través de carta de Sevilla a Cádiz y de Cádiz a Sevilla, ¿no sería más oportuno, leal, apropiado para la política en general y menos sonrojante que las administraciones se decidieran a anunciar una fecha cuando la hayan cerrado, en lugar de seguir jugando a este tira y afloja por cada fleco suelto que se encuentra en la operación?

Con estas actitudes, estos desencuentros, esta maraña de administraciones y de voces de uno y otro partido enzarzadas desde un principio -¿alguien se ha dado cuenta de que Adelante Izquierda Gaditana, Izquierda Unida o cualquier otra sigla ajena a PP y PSOE mantiene un sepulcral e inusitado silencio en este enfrentamiento muy poco maduro y constructivo?- todo hace prever que la gestión en torno al hospital va a seguir siendo un desastre. Porque ya hemos vivido la gratuidad (o no) de la cesión, ahora estamos en la fecha de la primera reunión, hay que temer que el lugar del encuentro también será objeto de disputa, luego vendrán los plazos del proyecto, en los que ya hay diferencias notables… Y todo ello mientras el hospital sigue reducido a un solar entre Loreto y Puntales y a un plan funcional que el PP no sólo asegura que existe sino que está actualizado pero que, al parecer, nadie conoce.