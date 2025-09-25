Sigue el baile de fechas y cartas para negociar el convenio del hospital de Cádiz

El convenio que tienen que firmar las administraciones para que el solar del hospital pase a manos de la Junta de Andalucía, y que de este modo pueda proceder a proyectar, licitar y ejecutar el equipamiento sanitario en sí, sigue siendo objeto de un cruce de cartas entre Zona Franca, el Ayuntamiento y la propia Junta de Andalucía.

Así, al escrito recibido en Zona Franca este jueves informando de la imposibilidad de celebrar la reunión el 1 de octubre y planteando hacerla el día 3 ha respondido Zona Franca con otro escrito en el que rechaza el día 3 como fecha de reunión y plantea celebrarla el día 2 (es decir, el jueves de la próxima semana).

El delegado de la Zona Franca, Fran González, ha enviado cartas tanto al alcalde como a la consejera de Salud, que son las personas que Moreno Bonilla anunció como intermediarias en el escrito remitido esta misma mañana. Así, a la consejera, Rocío Hernández, le dice que para el 2 de octubre "no concurren las circunstancias que impedían la anterior cita: la celebración de la Comisión de Salud en el Parlamento de Andalucía o el Consejo de Gobierno". Y en la otra misiva, dirigida al alcalde, apela "a tu facilidad para acoplarte con tu equipo a la fecha que se acuerde con dicha Consejería".

Además de acertar en la fecha, también se atisba cierta disputa en un aspecto tan secundario como el escenario donde debe celebrarse esa reunión a tres bandas. Así, Fran González se empeña en mantenerla en Zona Franca, y las administraciones gobernadas por el PP se desmarcan de esta opción y plantean hacerlo en el Ayuntamiento. Respecto a esto último, González envía al alcalde un recado: "Entiendo que compartirás la oportunidad de que tenga lugar en la sede del Consorcio de la Zona Franca, entidad propietaria de los terrenos y cuyo Pleno tú mismo presides". Lo mismo que hace con la consejera, a la que 'recuerda' que Zona Franca es "la institución propietaria de los terrenos y de la que el alcalde es presidente del Pleno".

Así las cosas, en este inusitado cruce de cartas previo a la reunión sobre la cesión del solar la fecha del 2 de octubre y la propuesta de reunión a las 10.00 horas en la sede del consorcio de Zona Franca es la última vigente. Habrá que esperar ahora a la respuesta, por carta, de la Consejería y del Ayuntamiento de Cádiz.