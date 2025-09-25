La Junta pide que la reunión del hospital de Cádiz sea el 3 de octubre y en el Ayuntamiento

La Junta de Andalucía ha pedido que la primera reunión sobre el futuro hospital de Cádiz entre esta administración, la Zona franca y el consistorio sea el día 3 de octubre y en el Ayuntamiento de Cádiz. La Zona Franca había convocado el encuentro para el día 1 y en el Consorcio y ahora la Junta responde con esta nueva fecha y lugar, "con la participación de la Consejera de Salud y Consumo, el alcalde de Cádiz, y los miembros de los equipos que estimen oportunos".

Así lo indican en la carta enviada a Fran González, delegado de la Zona Franca, donde apuntan que el día 1 "no puede ser atendida por motivo de asistencia al Consejo de Gobierno y a la Comisión de Salud en el Parlamento de Andalucía".

Desde la Consejería de Salud "agradecerle el impulso que desde Zona Franca se está dando afortunadamente para desbloquear la histórica necesidad de Cádiz de contar con un nuevo hospital" y creen que el encuentro es "de suma importancia que, como no puede ser de otra forma, ha de contar con los máximos responsables, no sólo de la Consejería de Salud y Consumo, sino del propio Ayuntamiento de Cádiz".

Todo parece indicar al menos que este encuentro sería a principios de octubre. Hasta ahora, desde el anuncio de cesión del suelo, han sido constante el desacuerdo entre las distintas administraciones, gobernadas por partidos políticos también diferentes, con declaraciones enfrascadas por la gratuidad o no o los plazos de la operación en vez de en su desbloqueo.