Los plazos del hospital de Cádiz, otra disputa a la vista

No parece que esté empezando nada bien el proceso que debe desembocar en el inicio de las obras de un nuevo hospital regional para Cádiz. Lo que debería haber sido el desbloqueo definitivo al principal obstáculo que tenía la administración que lidera la operación, la Junta de Andalucía, ha derivado en un continuo problema por el desacuerdo entre las distintas administraciones, gobernadas por partidos políticos también diferentes.

La cesión del suelo ya supuso, y PP y PSOE siguen enfrascados en ello, una primera disputa a cuenta de la gratuidad, que los socialistas anunciaron y mantienen y que los populares rechazan ante la pretensión de quedarse con parte del futurible aprovechamiento urbanístico que se atribuye a la parcela del actual hospital, el Puerta del Mar. Y ahora puede comenzar otra guerra dialéctica a cuenta de los plazos que una y otra parte establecen para la construcción del hospital.

El anuncio, quizás a modo de aviso, de la consejera de Salud respecto al plazo previsto por la Junta choca de lleno con los planes de Zona Franca. Así, mientras Rocío Hernández hablaba el lunes de un plazo "de entre diez y doce años" para construir el nuevo hospital, la Zona Franca se otorga un período de ocho años, que es el tiempo que va a fijar el convenio propuesto a la Junta de Andalucía para la cesión del suelo.

Es decir, que Zona Franca estipula como condición que si en ocho años el hospital no está construido el suelo volvería a manos del consorcio estatal. Una reversión que la ciudad ya conoce en otros suelos como el de Valcárcel, que la Diputación cedió a la UCA para construir la facultad de Educación en 2017 y que volvió a manos de la administración provincial en 2022 al haber dado un plazo de cinco años para el inicio de las obras, que no se cumplió.

En este caso, Zona Franca entiende que ocho años es plazo suficiente para que el hospital esté construido desde que se firme el convenio con la Junta. Y como ejemplo utiliza el nuevo hospital que se va a construir en Málaga, cuyo período de ejecución de obras es de 6 años, siendo un equipamiento de mayor volumen que el planteado en Cádiz. Además, ya explicó el delegado del consorcio, Fran González, que una vez se firme el convenio del suelo la Junta de Andalucía ya podrá comenzar automáticamente con la tramitación propia de la obra (redacción de los proyectos, solicitud de licencia de obras y licitación del proyecto) ya que urbanísticamente está todo dispuesto para que en ese solar se levante un hospital.

Sin embargo, días después de que se supiera que Zona Franca había fijado ese plazo de 8 años, la consejera de Salud se desmarcaba el lunes planteando una duración de diez o doce años para construir el hospital.

¿Pedirá ahora la Junta que ese plazo indicado por la consejera sea el que aparezca en el convenio? ¿Aceptará Zona Franca ampliar los ocho años propuestos a diez o doce?

El baile de los plazos

En esto de las grandes obras, las administraciones siguen dando bandazos con los plazos y los presupuestos. Así, conviene recordar que en el año 2008 la Junta de Andalucía de Manuel Chaves fijaba un plazo de 36 meses para construir el nuevo hospital, y seis meses más para equiparlo. De principios de 2009 a principios de 2012, se anunció en la firma de aquel convenio que definitivamente va a quedar en agua de borrajas. Como se cifraban entonces entre 180 y 200 millones de euros de inversión que hoy se han disparado a 500 millones según calcula la Junta y a un mínimo de 600 millones según exige el PSOE, que quiere que el hospital de Cádiz cueste lo mismo que el de Málaga (más allá de dimensiones y de población que será atendida en uno y otro centro).

El tiempo de construcción de un hospital depende, lógicamente, de las características que deba tener, los metros cuadrados que ocupe, los servicios que preste y otra serie de condicionantes que ya tendría claras la Junta de Andalucía merced a ese plan funcional que según la consejera ha sido actualizado este pasado agosto. Los expertos, en cualquier caso, cifran un promedio de entre cinco y ocho años para levantar este tipo de infraestructuras sanitarias, período que se acercaría más al plan de Zona Franca que al de la Junta. Y que, en ambos casos, quedan muy lejos de esos 36 meses que se daban las administraciones hace más de una década, cuando se daba por hecho que Cádiz tendría nuevo hospital en 2012. Desde entonces, solo ha habido bailes de cifras, de presupuestos y de plazos de construcción; pero ni un sólo movimiento efectivo en el solar donde deben ejecutarse las obras.