Zona Franca convoca a la Junta y al Ayuntamiento de Cádiz para una primera reunión sobre el hospital

La Zona Franca ha anunciado una primera reunión sobre el hospital de Cádiz despues del anuncio de la cesión de suelo para el nuevo centro hospitalario. La administración ha convocado al encuentro a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Cádiz en sede del Consorcio para el próximo 1 de octubre.

Esta notici se conoce después de que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, haya remitido una carta a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la que solicita la convocatoria de una reunión urgente de carácter técnico entre Gobierno de la Nación, Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Cádiz para "concretar y aclarar las actuaciones previstas para alcanzar la firma del convenio lo antes posible" para el nuevo hospital de la capital gaditana.

Con ello se da un primer paso después que en las últimas jornadas hayan sido constantes el desacuerdo entre las distintas administraciones, gobernadas por partidos políticos también diferentes, con declaraciones esnfracadas por la gratuidad o no o los plazos de la operación en vez de en su desbloqueo.