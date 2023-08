No hay cosas mejor que mirar al firmamento sin prisa, como si tú estuvieras navegando por medio de las constelaciones, sin rumbo, perdido en el infinito, pasando de una galaxia a otra. Te olvidas de tus pesares, imaginas nuevos mundos llenos de fantasía y de misterios. No sabes cómo, pero vuelas en alas de tu imaginación, la facultad más fantástica del ser humano, que no precisa carburante alguno ni fuerza que lo impulse, solo tu voluntad e imaginación.

Pero he aquí amigos míos que el cielo está oscuro, que este verano no se ven las estrellas, todo es una inmensidad silenciosa, profunda y oscura. No sé qué ha pasado, pero las estrellas han desaparecido, solo veo alguna que otra muy tenue y la Luna que una veces allí y otras por aquí se pasea por esa inmensidad de los cielos. No sé si será la contaminación, o los monstruos siderales los que me han quitado la fantasía del firmamento. Pero yo no pierdo la esperanza que siguen allí arriba quizás esperando que un viento disipe las tinieblas y pueda relucir como siempre en esa sinfonía de luz y de fantasía que escriben en las alturas.

Recuerdo que cuando mis niños eran pequeños, las noches de verano, de noche nos echábamos en el suelo de espaldas cara al cielo y nos extasiábamos mirando las estrellas, Yo les explicaba…la Osa Mayor, Perseo, Orión. Que la estrella más próxima a nosotros era una que se llamaba alfa Centauro que está nada más y nada menos que a 4´40 años luz. Que la luz que vemos de la Estrella Polar salió de allí el año del descubrimiento de América 1492 ¡lo lejos que esta! Veíamos hasta los satélites de Júpiter. Y lo más hermoso….cuando en septiembre caían los meteoritos por Levante, por los dominios de Casiopea, esos que llamaban estrellas fugaces. Se decía que al ver caer uno había que hacer una petición. Preguntaba a los niños qué habían pedido cada uno…que aprobara las mates, que una bicicleta, que hasta un caballo….y a la más pequeña que no decía nada le pregunté. ¿Tu que has pedido? Y me respondió muy bajito” papa yo he pedido que tú no te mueras”

No es una huida, es una fantasía, eso mirar el firmamento. De vez en cuando conviene mirar arriba y dejar de mirar bajo. No digo que se olvidan los pesares y las preocupaciones, pero si se ancha el espíritu y tienes consuelo. En primer lugar pensando que eres un ser humano que puedas elevar tu mirada al cielo y después que tiene esa facultad tan extraordinaria que tenemos los humanos que es la imaginación. ¿Qué sería de mí, por ejemplo, si no tuviera imaginación? Después de contemplar el firmamento, miras para abajo y veras que el problema que te acuciaba no deja de ser una capullada.

P/D No sé de quien depende la limpieza de la atmósfera, quizás de todos y de cada uno de nosotros. Pero debemos hacer algo, porque eso de estar ciegos y centrar toda nuestra visión a ras de la Tierra es muy triste. Todas las noches antes de asomarme, abro el balcón y miro hacia arriba, hacia el firmamento un beso….para mis seres queridos y para Dios.