Dicen quienes saben que hoy hay fútbol. Conecta usted la tele y le hablan del clásico; abre una página web y le hablan del clásico; sintoniza la radio y le hablan del clásico; entra en un bar y le hablan del clásico; coge un taxi y le hablan del clásico... Por unos días no importa la crisis, no existe la inflación, la factura de la luz pasa a un segundo plano... Y todo porque estos dos grandes equipos, dicen, van a paralizar el mundo. Hay quien cree que el clásico interesa a todos, que hay que ser de uno u otro equipo, o al menos simpatizante, porque son los mejores y es imposible no ser de uno o de otro. De ahí el bombardeo previo, y lo que nos queda después analizando las jugadas polémicas, las imágenes de los banquillos o las sesudas tácticas de los entrenadores. Lo de hoy es solo un partido de fútbol en el que, para colmo, ya no están los mejores. Para clásico de verdad, el Cádiz-Atlético de Madrid del Trofeo Carranza.